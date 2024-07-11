Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки

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сегодня, 09:21

Сборные Аргентины и Колумбии сойдутся в финальном матче Кубка Америки 2024.

Игра состоится 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.