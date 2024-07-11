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Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки

сегодня, 09:21
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбия15.07.2024 в 03:00 Не начался

Сборные Аргентины и Колумбии сойдутся в финальном матче Кубка Америки 2024.

Игра состоится 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 10:42
Ну вот впереди и финал, а в финалах нет фаворитов, обе команды заслуженно и по игре там оказались! Если колумбийцы будут играть также самоотверженно как сегодня, то они конечно могут создать немало проблем аргам(если не поудаляются конечно). На стороне Аргентины Месси и опыт побед в финалах. Будет супер интересно как ни крути. Надеюсь, что Месси со свой бандой возьмут второй подряд и 16-ый рекордный титул старейшего футбольного турнира в мире среди сборных команд! Удачи и победы Аргентине!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:36
Надеюсь Колумбия даст бой, Месси будет стараться что бы Роналду нос утереть.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:34
Надо будет глянуть, поболеть за Колумбию.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:29
Это будет очень жаркая битва.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 10:28
Для Аргентины во главе с Месси должно быть всё равно, кто против них будет играть.
Команда победителей! Желаю им успехов и красивой победы в финале!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:00
Для Колумбии финал уже успех. Им хватит. Аргентина выиграет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:53
Будет думаю очень интересно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:29, ред.
15 июля в три часа по московскому времени в Майями ожидается "жара"...)
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