Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки

Сборные Аргентины и Колумбии сойдутся в финальном матче Кубка Америки 2024.
Игра состоится 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.
Сборные Аргентины и Колумбии сойдутся в финальном матче Кубка Америки 2024.
Игра состоится 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.
Команда победителей! Желаю им успехов и красивой победы в финале!
Команда победителей! Желаю им успехов и красивой победы в финале!