Сборная Англии имеет шансы впервые сыграть против Аргентины с Месси

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сегодня, 12:17

Сборная Англии сыграет с командой Испании в финале Евро-2024, Аргентина встретится с Колумбией в финале Кубка Америки.

При соответствующих результатах этих матчей между собой могут сыграть коллективы Англии и Аргентины. Если нападающий не завершит карьеру в сборной сразу после Кубка Америки, то остаются шансы увидеть игру «трёх львов» против команды нападающего «Интер Майами». Это будет первая игра англичан против аргентинцев с Месси в составе.

В 2022 году Аргентина обыграла Италию в матче Финалиссимы (3:0).

Финалиссима является преемником Кубка Артемио Франки, в котором играли действующий чемпион Европы и Южной Америки.