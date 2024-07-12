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Сборная Англии имеет шансы впервые сыграть против Аргентины с Месси

сегодня, 12:17

Сборная Англии сыграет с командой Испании в финале Евро-2024, Аргентина встретится с Колумбией в финале Кубка Америки.

При соответствующих результатах этих матчей между собой могут сыграть коллективы Англии и Аргентины. Если нападающий Лионель Месси не завершит карьеру в сборной сразу после Кубка Америки, то остаются шансы увидеть игру «трёх львов» против команды нападающего «Интер Майами». Это будет первая игра англичан против аргентинцев с Месси в составе.

В 2022 году Аргентина обыграла Италию в матче Финалиссимы (3:0).

Финалиссима является преемником Кубка Артемио Франки, в котором играли действующий чемпион Европы и Южной Америки.

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Все комментарии
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сегодня в 13:08
Хорошо, если этого не будет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:56
Если Англия выиграет...
Если Аргентина выиграет....
Если Месси не завершит карьеру в сборной....
Да пора уже билеты продавать на этот матч!
амурец
амурец
сегодня в 12:53, ред.
Англичане на ЧМ играли против самого Марадонны, что им играть против Месси вот блин событие, или это очередной пиар ход, что бы всунуть Месси очередной липовый ЗМ
Гость
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