Сборная Англии имеет шансы впервые сыграть против Аргентины с Месси

Сборная Англии сыграет с командой Испании в финале Евро-2024, Аргентина встретится с Колумбией в финале Кубка Америки.
При соответствующих результатах этих матчей между собой могут сыграть коллективы Англии и Аргентины. Если нападающий Лионель Месси не завершит карьеру в сборной сразу после Кубка Америки, то остаются шансы увидеть игру «трёх львов» против команды нападающего «Интер Майами». Это будет первая игра англичан против аргентинцев с Месси в составе.
В 2022 году Аргентина обыграла Италию в матче Финалиссимы (3:0).
Финалиссима является преемником Кубка Артемио Франки, в котором играли действующий чемпион Европы и Южной Америки.
Если Аргентина выиграет....
Если Месси не завершит карьеру в сборной....
Да пора уже билеты продавать на этот матч!
Если Аргентина выиграет....
Если Месси не завершит карьеру в сборной....
Да пора уже билеты продавать на этот матч!