В Париже состоялся этап эстафеты Олимпийского огня.
Первым факелоносцем стал Тьерри Анри, возглавляющий олимпийскую сборную Франции по футболу. В мероприятии также приняли участие олимпийская чемпионка по дзюдо Романа Дикко и 107‑летний член парламента Жан Турко.
Парижский этап завершится в понедельник, его маршрут в первый день включает площади Бастилии, Сорбонны, Пантеона, собор Нотр‑Дам и Лувр.
и документ от басманного суда - предъявителя сего считать олимпийским чемпионом на территории РФ...
вот бы с прямой трансляцией на Первом.
страна должна знать своих героев.
фото счастливых лиц с конвертами в зубах пусть останутся для истории этого периода российского государства.
и документ от басманного суда - предъявителя сего считать олимпийским чемпионом на территории РФ...
вот бы с прямой трансляцией на Первом.
страна должна знать своих героев.
фото счастливых лиц с конвертами в зубах пусть останутся для истории этого периода российского государства.
P.S. Самое главное в этом деле, как говорил мэтр Жванецкий: "Питаться, питаться, питаться...!)"
P.S. Самое главное в этом деле, как говорил мэтр Жванецкий: "Питаться, питаться, питаться...!)"
олимпийские.
жаль спортсменов, которых не допустили до игр.
олимпийские.
жаль спортсменов, которых не допустили до игр.