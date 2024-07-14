В Париже начался этап эстафеты Олимпийского огня. Анри — первый факелоносец

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вчера, 20:24

В Париже состоялся этап эстафеты Олимпийского огня.

Первым факелоносцем стал , возглавляющий олимпийскую сборную Франции по футболу. В мероприятии также приняли участие олимпийская чемпионка по дзюдо Романа Дикко и 107‑летний член парламента Жан Турко.

Парижский этап завершится в понедельник, его маршрут в первый день включает площади Бастилии, Сорбонны, Пантеона, собор Нотр‑Дам и Лувр.