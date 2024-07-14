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В Париже начался этап эстафеты Олимпийского огня. Анри — первый факелоносец

вчера, 20:24

В Париже состоялся этап эстафеты Олимпийского огня.

Первым факелоносцем стал Тьерри Анри, возглавляющий олимпийскую сборную Франции по футболу. В мероприятии также приняли участие олимпийская чемпионка по дзюдо Романа Дикко и 107‑летний член парламента Жан Турко.

Парижский этап завершится в понедельник, его маршрут в первый день включает площади Бастилии, Сорбонны, Пантеона, собор Нотр‑Дам и Лувр.

В Париже начался этап эстафеты Олимпийского огня. Анри — первый факелоносец

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:37
плюс окр выплатит компенсации при добровольной неучастия в ОИ.
и документ от басманного суда - предъявителя сего считать олимпийским чемпионом на территории РФ...
вот бы с прямой трансляцией на Первом.
страна должна знать своих героев.
фото счастливых лиц с конвертами в зубах пусть останутся для истории этого периода российского государства.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Если, к примеру, у станка не стоять, иль с малых лет не терпеть голод, всякого рода лишений и стресса..., или, как вариант, быть сыном рантье (чтоб уж наверняка), то можно, поверь!

P.S. Самое главное в этом деле, как говорил мэтр Жванецкий: "Питаться, питаться, питаться...!)"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:42
107 лет? - ух ты... Молодец. Не каждому дано и половину прожить от такого возраста
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:41
настоящие игры.
олимпийские.
жаль спортсменов, которых не допустили до игр.
Гость
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