Перед матчем «Зенита» пройдёт концерт и фестиваль сербской кухни

Сегодня «Зенит» проведёт свой последний матч Летнего кубка. Соперником команды из Санкт-Петербурга станет белградская «Црвена Звезда».
Перед началом игры пройдёт развлекательная программа. Главным её событием будет выступление группы Hightower в чаше стадиона «Газпром Арена», которое начнётся в 19:00.
Также болельщиков ждут уличный парк аттракционов, экскурсии для детей с персонажами мультфильма «Барбоскины», центры фанатской подготовки, фотозоны, мини-футбол, скидка 50% на еду для тех, кто придёт на стадион с 18:00 до 19:00, фестиваль сербской кухни, а также розыгрыши и викторины.
А пока раз в Москве почти аншлаг,"в убогом турнире на их убогих стадионах",то "мы их переплюнем"...Это и есть не "дух соперничества",а "проявление комплекса ...чего-то там".
А пока раз в Москве почти аншлаг,"в убогом турнире на их убогих стадионах",то "мы их переплюнем"...Это и есть не "дух соперничества",а "проявление комплекса ...чего-то там".