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Перед матчем «Зенита» пройдёт концерт и фестиваль сербской кухни

сегодня, 10:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда19:30 Не начался

Сегодня «Зенит» проведёт свой последний матч Летнего кубка. Соперником команды из Санкт-Петербурга станет белградская «Црвена Звезда».

Перед началом игры пройдёт развлекательная программа. Главным её событием будет выступление группы Hightower в чаше стадиона «Газпром Арена», которое начнётся в 19:00.

Также болельщиков ждут уличный парк аттракционов, экскурсии для детей с персонажами мультфильма «Барбоскины», центры фанатской подготовки, фотозоны, мини-футбол, скидка 50% на еду для тех, кто придёт на стадион с 18:00 до 19:00, фестиваль сербской кухни, а также розыгрыши и викторины.

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
ut5267yanqz7
ut5267yanqz7 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:55
К слову об Адмиралтействе, хорошо, что оттуда убрали казармы, которые портили весь центр города, а футбол в Питере будет процветать без всяких умозаключений.
pdxpkpbr52yj
pdxpkpbr52yj ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:41
Бегают наперегонки только закомплексованные. Откуда такое умозаключение? Странно даже.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 658py3gva6x3 (раскрыть)
сегодня в 12:37, ред.
Бегают наперегонки только закомплексованные.Мой любимый город-Ленинград,с ним у меня связано пять лет учёбы в Адмиралтействе ,плюс пять лет учёбы супруги в Университете им .Жданова.Но ни в советские годы,ни в годы "Новой России" никогда от коренного москвича не слышал :"Вам понравилась Москва?",а от коренного ленинградца и питерца-обычное дело.И они не задаются простым вопросом :Как можно это вопрошать такое про город,являющийся одной из мировых градостроительных жемчужин???
А пока раз в Москве почти аншлаг,"в убогом турнире на их убогих стадионах",то "мы их переплюнем"...Это и есть не "дух соперничества",а "проявление комплекса ...чего-то там".
658py3gva6x3
658py3gva6x3 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:16
Это Москва в этом плане догнать Питер не может много лет и не догонит.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:43
Хорошая развлекательная программа.это совсем неплохо.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:38
А если всё бесплатно,особенно сербские кебабчичи,да ещё и Шнура заманить,то на аншлаг наберут!От Москвы отставать "западло"...
drug01
drug01
сегодня в 11:23
Это будет весело и красочно! Не только один футбол!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:14
Целое шоу прям перед матчем
ewhknb6m4gqm
ewhknb6m4gqm
сегодня в 11:13
Футбол в Питере всегда праздник.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:03
Ну организация матчей в Питере всегда была на высоком уровне...особенно в последнее время.
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