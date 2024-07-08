Перед матчем «Зенита» пройдёт концерт и фестиваль сербской кухни

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сегодня, 10:59

Сегодня «Зенит» проведёт свой последний матч Летнего кубка. Соперником команды из Санкт-Петербурга станет белградская «Црвена Звезда».

Перед началом игры пройдёт развлекательная программа. Главным её событием будет выступление группы Hightower в чаше стадиона «Газпром Арена», которое начнётся в 19:00.

Также болельщиков ждут уличный парк аттракционов, экскурсии для детей с персонажами мультфильма «Барбоскины», центры фанатской подготовки, фотозоны, мини-футбол, скидка 50% на еду для тех, кто придёт на стадион с 18:00 до 19:00, фестиваль сербской кухни, а также розыгрыши и викторины.