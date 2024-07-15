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«Бавария» обратится к Ольмо в случае неудачи с Хави Симонсом

вчера, 21:58

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо находится в сфере интересов «Баварии».

Клуб начнёт работать над трансфером только в случае неудачи с Хави Симонсом из ПСЖ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:32
Если касаемо сборных, то тут спорно. Ольмо - в тепличных условиях, а Симменса игнорят два великана (Мален и Гакпо), поэтому пацан в нападении подбирает то, что случайно к нему отскочит...
Держу пари..., если б Куман вовремя дрюкнул Малена и Гакпо, то втроем с Симмонсом они могли бы англичанам в 1/2 вдуть...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:00
Ольмо на голову сильнее и опытнее
Гость
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