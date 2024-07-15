«Бавария» обратится к Ольмо в случае неудачи с Хави Симонсом

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо находится в сфере интересов «Баварии».
Клуб начнёт работать над трансфером только в случае неудачи с Хави Симонсом из ПСЖ.
Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо находится в сфере интересов «Баварии».
Клуб начнёт работать над трансфером только в случае неудачи с Хави Симонсом из ПСЖ.
Держу пари..., если б Куман вовремя дрюкнул Малена и Гакпо, то втроем с Симмонсом они могли бы англичанам в 1/2 вдуть...
Держу пари..., если б Куман вовремя дрюкнул Малена и Гакпо, то втроем с Симмонсом они могли бы англичанам в 1/2 вдуть...