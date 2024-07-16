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Алаев высказался об изменении механизма переноса и отмены матчей РПЛ

вчера, 13:34

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий касательно изменения механизма переноса и отмены матчей чемпионата России.

У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переносе матча за час до начала игры. То есть за 61 минуту решает лига, а потом уже — судья. 59 минут пошло — решает судья по ситуации. Все логично, понятно и прозрачно. К сожалению, не удалось предусмотреть это все ранее, но опыт — сын ошибок трудных.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:40
что-то подсказывает :
удобно будет потянуть время и свалить решение на арбитра ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:21
Алаева на поэзию "пробило" ..."И гений парадоксов друг"..)
shlomo
shlomo
вчера в 14:28
Для "зимних матчей будет актуально.... да и ранней весной могут быть сюрпризы погоды.
Гость
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