Алаев высказался об изменении механизма переноса и отмены матчей РПЛ

Президент РПЛ дал комментарий касательно изменения механизма переноса и отмены матчей чемпионата России.

У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переносе матча за час до начала игры. То есть за 61 минуту решает лига, а потом уже — судья. 59 минут пошло — решает судья по ситуации. Все логично, понятно и прозрачно. К сожалению, не удалось предусмотреть это все ранее, но опыт — сын ошибок трудных.