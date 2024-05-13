В РПЛ объяснили положение команд в зоне стыковых матчей

Пресс-служба РПЛ объяснила расположение команд в зоне стыковых матчей.

Видим, что у вас много вопросов по таблице. Объясняем.

«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали одинаковое количество очков. При равенстве учитываются результаты команд между собой. НО! Поскольку матч «Урал» — «Оренбург» во втором круге ещё не был сыгран, то пока определяющий показатель — общее количество побед, а затем разница мячей.

Поэтому пока нижегородцы с 8 победами идут на 11-м месте, а «Факел» с 6 — 14-й. Когда же все команды сыграют друг с другом, то главным фактором будут личные встречи.