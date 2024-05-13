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В РПЛ объяснили положение команд в зоне стыковых матчей

вчера, 09:19

Пресс-служба РПЛ объяснила расположение команд в зоне стыковых матчей.

Видим, что у вас много вопросов по таблице. Объясняем.

«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали одинаковое количество очков. При равенстве учитываются результаты команд между собой. НО! Поскольку матч «Урал» — «Оренбург» во втором круге ещё не был сыгран, то пока определяющий показатель — общее количество побед, а затем разница мячей.

Поэтому пока нижегородцы с 8 победами идут на 11-м месте, а «Факел» с 6 — 14-й. Когда же все команды сыграют друг с другом, то главным фактором будут личные встречи.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:20
Очень мудрый прогноз, учитывая, что и чемпионат закончится.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:18
Неплохо бы при равности играть Золотой матч. Совершенно напрасно его отменили. Самый смак был.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:14, ред.
Зенит всегда идёт навстречу пожеланиям трудящихся. Навстречу - в противоположном направлении. Вряд ли - это меньше или больше четырёх очков?
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:09
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 10:58
    Динамо возьмёт 4 очка, а Зенит вряд ли. Пожелание большинства
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 10:56
    Так просто если равенство очков у двух команд. А если у трёх или четырех, то турнир между ними,те каждый с каждым как сыграли и своя таблица из них,те трёх или четырех
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 09:50
    У них своя борьба. За последнее спасительное место.
    drug01
    drug01
    вчера в 09:31
    Последние два тура всё решат!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:24
    Так так оно всегда и было, при равности очков учитываются личные встречи. Так и в верхней строчке. Если Зенит возьмёт 6 очков, а Динамо 4, то при равности очков Динамо будет чемпионом.
    memphis
    memphis
    вчера в 09:24
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