«Аль-Иттихад» планирует приобрести нападающего сборной Франции

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вчера, 16:09

«Аль-Иттихад» хочет усилиться нападающим «Астон Виллы» и сборной Франции . Саудовцы уже сделали первоначальное предложение в размере 50 миллионов евро плюс бонусы. На данный момент идут переговоры. Сам игрок открыт для трансфера.

Диаби перешёл в «Астон Виллу» из «Байера» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 25-летний вингер провёл 54 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» подпишет полузащитника «Ромы» Уссема Аура.