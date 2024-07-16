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«Аль-Иттихад» планирует приобрести нападающего сборной Франции

вчера, 16:09

«Аль-Иттихад» хочет усилиться нападающим «Астон Виллы» и сборной Франции Муссой Диаби. Саудовцы уже сделали первоначальное предложение в размере 50 миллионов евро плюс бонусы. На данный момент идут переговоры. Сам игрок открыт для трансфера.

Диаби перешёл в «Астон Виллу» из «Байера» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 25-летний вингер провёл 54 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» подпишет полузащитника «Ромы» Уссема Аура.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:25
Он ещё молод для СА, да и с Астон Виллой должен пошуметь в ЛЧ
hgamp8v5tapu
hgamp8v5tapu
вчера в 16:29
Это интересно! Думаю, что переход Муссы Диаби в «Аль-Иттихад» станет громким событием в мире футбола.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:12
С хорошим контрактом может согласиться.
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