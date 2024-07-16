Стало известно, сколько хочет получать Рабьо в новом клубе

Полузащитник Адриен Рабьо покинул «Ювентус» на правах свободного агента.
По данным источника, в новом клубе француз хочет получать минимум 7 млн евро за сезон.
Именно такая зарплата была у футболиста в туринской команде.
Полузащитник Адриен Рабьо покинул «Ювентус» на правах свободного агента.
По данным источника, в новом клубе француз хочет получать минимум 7 млн евро за сезон.
Именно такая зарплата была у футболиста в туринской команде.
Первое дно сборной Франции на этом Евро.
Дешаму надо прекращать фигнёй страдать и возвращать в строй Погба.
Ну а этого...пусть мама в Зенит сватает... Там и лямы ему дадут, и в Европе * опу рвать не надо. Мечта!
Первое дно сборной Франции на этом Евро.
Дешаму надо прекращать фигнёй страдать и возвращать в строй Погба.
Ну а этого...пусть мама в Зенит сватает... Там и лямы ему дадут, и в Европе * опу рвать не надо. Мечта!