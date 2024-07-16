Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтракты

Стало известно, сколько хочет получать Рабьо в новом клубе

вчера, 21:12

Полузащитник Адриен Рабьо покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

По данным источника, в новом клубе француз хочет получать минимум 7 млн евро за сезон.

Именно такая зарплата была у футболиста в туринской команде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином
Вчера, 18:42 Фото
Официально«Факел» объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром команды
Вчера, 17:23 Фото
В «Баварии» ответили на вопрос о новом контракте Альфонсо Дэвиса
Вчера, 17:07
ОфициальноБывший вратарь юниорской сборной России подписал контракт с «Арсеналом»
Вчера, 12:53 Фото
ОфициальноЛучший бомбардир сезона в Сегунде расторг контракт с «Эспаньолом»
15 июля
Главный тренер сборной Аргентины готов продлить контракт на 15 лет
15 июля
Сортировать
Все комментарии
99pfhb466hqk
99pfhb466hqk
сегодня в 01:22
Выпьем же за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями!
ndbz64mmy2sy
ndbz64mmy2sy
сегодня в 01:09
За что такие деньги?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:22
Кому сдался этот деревянный в Европе?
Первое дно сборной Франции на этом Евро.
Дешаму надо прекращать фигнёй страдать и возвращать в строй Погба.
Ну а этого...пусть мама в Зенит сватает... Там и лямы ему дадут, и в Европе * опу рвать не надо. Мечта!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:18
У Рабью всегда проблемы с этим
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:22
Мало хотеть,надо договариваться !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 