Мбаппе пропустит предсезонный тур «Реала» по США

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустит турне клуба по США.
«Сливочные» отправятся в эту страну 28 июля, там они сыграют с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».
Француз с 7 августа начнет предсезонную подготовку со своим новым коллективом на базе в Вальдебебасе. Главный тренер Карло Анчелотти решил предоставить Мбаппе отдых, тот согласен.
«Реал» планирует, что нападающий сыграет 14 августа в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой».
В "Реале" на одну позицию в средней и передней линиях, особенно на левом фланге, по два высококлассных футболиста, и кому - то из них с приходом Мбаппе придётся потесниться, освобождая место для француза. Не каждому это может понравиться, и тогда последствия перенасыщения могут быть самыми непредсказуемыми. Никто не захочет наблюдать со скамейки, как Мбаппе рассекает левый фланг, как лайнер водную гладь. А ведь кому-то придётся сидеть в запасе или выходить на замену, учитывая, что этот "кто-то" входит в когорту супер - нападающих.
Искать тому же Винисиусу, Беллингему и проч. ребятам другое место на поле, на мой взгляд, неразумно, потому что смена позиций не всегда приводит к положительному результату.
Но это наши с вами выкладки. Что будет в действительности, вскоре увидим.
В "Реале" на одну позицию в средней и передней линиях, особенно на левом фланге, по два высококлассных футболиста, и кому - то из них с приходом Мбаппе придётся потесниться, освобождая место для француза. Не каждому это может понравиться, и тогда последствия перенасыщения могут быть самыми непредсказуемыми. Никто не захочет наблюдать со скамейки, как Мбаппе рассекает левый фланг, как лайнер водную гладь. А ведь кому-то придётся сидеть в запасе или выходить на замену, учитывая, что этот "кто-то" входит в когорту супер - нападающих.
Искать тому же Винисиусу, Беллингему и проч. ребятам другое место на поле, на мой взгляд, неразумно, потому что смена позиций не всегда приводит к положительному результату.
Но это наши с вами выкладки. Что будет в действительности, вскоре увидим.
Видно, что новичков ещё лихорадит, может весной выстрелят
Видно, что новичков ещё лихорадит, может весной выстрелят
Карло дальновидный и умный коуч. Посмотри сколько голов забил Вини в этом сезоне из позиции центрфорварда...что в ЛЧ, что в Ла Лиге. Думаешь просто так туда его итальянец ставил ?! Карло прекрасно понимал, что приход Мбаппе в РМ вопрос времени.
Да и сам Мбаппе, может сыграть как форвард, когда надо.
Я вот думаю, что тут дилемма в другом: потянет ли Беллингем и Камавинга функции Крооса и Модрича, или нет. Вот тут да, - это Первый (!) головняк у Анчелотти, ибо если не потянут, тогда Вини /Мбаппе /Родриго будут не столь эффективны... и разницы кто где расположен особой не будет.
Карло дальновидный и умный коуч. Посмотри сколько голов забил Вини в этом сезоне из позиции центрфорварда...что в ЛЧ, что в Ла Лиге. Думаешь просто так туда его итальянец ставил ?! Карло прекрасно понимал, что приход Мбаппе в РМ вопрос времени.
Да и сам Мбаппе, может сыграть как форвард, когда надо.
Я вот думаю, что тут дилемма в другом: потянет ли Беллингем и Камавинга функции Крооса и Модрича, или нет. Вот тут да, - это Первый (!) головняк у Анчелотти, ибо если не потянут, тогда Вини /Мбаппе /Родриго будут не столь эффективны... и разницы кто где расположен особой не будет.