Мбаппе пропустит предсезонный тур «Реала» по США

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вчера, 13:58

Нападающий «Реала» пропустит турне клуба по США .

«Сливочные» отправятся в эту страну 28 июля, там они сыграют с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».

Француз с 7 августа начнет предсезонную подготовку со своим новым коллективом на базе в Вальдебебасе. Главный тренер решил предоставить Мбаппе отдых, тот согласен.