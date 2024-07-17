Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2024/2025

Мбаппе пропустит предсезонный тур «Реала» по США

вчера, 13:58

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустит турне клуба по США.

«Сливочные» отправятся в эту страну 28 июля, там они сыграют с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».

Француз с 7 августа начнет предсезонную подготовку со своим новым коллективом на базе в Вальдебебасе. Главный тренер Карло Анчелотти решил предоставить Мбаппе отдых, тот согласен.

«Реал» планирует, что нападающий сыграет 14 августа в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мелёшин готов заменить Соболева в случае его ухода из «Спартака»
16 июля
Официально13 любительских клубов выступят в новом сезоне Кубка России
12 июля
Нойер намерен остаться в сборной Германии до ЧМ-2026
11 июля
Три медиафутбольных клуба примут участие в Кубке России 2024/25
11 июля
ОфициальноЗащитник «Динамо» вошёл в заявку сборной Парагвая на Олимпийские игры
09 июля Фото
Дешам сообщил, что Мбаппе сыграет в матче с Испанией
09 июля
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:43
Я подумал о другом. Вы знаете, что такое перенасыщенный раствор соли, а в нашем случае - сахара. Концентрация этих веществ должна составлять ровно столько, чтобы водный раствор не перенасытить, и он стал "удобоваримым".
В "Реале" на одну позицию в средней и передней линиях, особенно на левом фланге, по два высококлассных футболиста, и кому - то из них с приходом Мбаппе придётся потесниться, освобождая место для француза. Не каждому это может понравиться, и тогда последствия перенасыщения могут быть самыми непредсказуемыми. Никто не захочет наблюдать со скамейки, как Мбаппе рассекает левый фланг, как лайнер водную гладь. А ведь кому-то придётся сидеть в запасе или выходить на замену, учитывая, что этот "кто-то" входит в когорту супер - нападающих.
Искать тому же Винисиусу, Беллингему и проч. ребятам другое место на поле, на мой взгляд, неразумно, потому что смена позиций не всегда приводит к положительному результату.
Но это наши с вами выкладки. Что будет в действительности, вскоре увидим.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:18
В этом сезоне за Реал будут решать те кто давно в команде.
Видно, что новичков ещё лихорадит, может весной выстрелят
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Ты не забыл, кто у РМ тренер ?
Карло дальновидный и умный коуч. Посмотри сколько голов забил Вини в этом сезоне из позиции центрфорварда...что в ЛЧ, что в Ла Лиге. Думаешь просто так туда его итальянец ставил ?! Карло прекрасно понимал, что приход Мбаппе в РМ вопрос времени.
Да и сам Мбаппе, может сыграть как форвард, когда надо.

Я вот думаю, что тут дилемма в другом: потянет ли Беллингем и Камавинга функции Крооса и Модрича, или нет. Вот тут да, - это Первый (!) головняк у Анчелотти, ибо если не потянут, тогда Вини /Мбаппе /Родриго будут не столь эффективны... и разницы кто где расположен особой не будет.
galem72
galem72
вчера в 21:15
У Реала намечается шикарное летнее турне. Это и участники, и место проведения Штаты, и потенциально новые спонсоры, и нарастание болельщиков, и шикарные стадионы, и отличная инфраструктура, и классная атмосфера. Тот случай, когда счёт на табло будет не особо важен. Главное, участвовать и получать профит на будущее. Здесь все будут в плюсе, в т.ч. и местная МЛС, которая растёт гигантскими шагами как в популярности, так и в качестве.
Ron09
Ron09 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:52
Мне больше по душе Ника Уильямс чем Мбап тк последний расцвел в Монако и потух в Псж... Как бы не очередной Робинью
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:17
ну пускай отдохнет подольше, но желательно вернуться как раз, когда Реал вернётся домой из сша!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:18
Да и правильно. Что ему там делать, может травму ещё получить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:03
Продолжает "мучить" вопрос, как Мбаппе уживётся на левом фланге с другими звёздами, коих в команде достаточно, и которые, как и он, с удовольствием окучивают левую бровку. Не расползётся ли команда по швам от этой дилеммы...
5a5bsx7tzz26
5a5bsx7tzz26
вчера в 17:39
И правильно, а то ещё что-нибудь себе повредит.
112910415
112910415
вчера в 15:51
Ну, думаю, началось...
Вещий
Вещий
вчера в 15:11
Криминального нет в этом... хотя на него бы пришли посмотреть в этих матчах
y6b7jjg32v9f
y6b7jjg32v9f
вчера в 14:50
У него был трудный сезон! Нужен перерыв!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:43
Лечи нос.. 👃🤭
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:36
В прошлом году Реал провел 4 матча в США ! За участие в турне чемпионов клуб получил чуть более 15 млн евро.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:32
Все ради бабла
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:27
Я вот не пойму, зачем европейским клубам ехать в США чтобы сыграть товарищеские матчи?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 