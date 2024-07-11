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Нойер намерен остаться в сборной Германии до ЧМ-2026

сегодня, 13:02

Вратарь Мануэль Нойер намерен остаться в сборной Германии.

Футболист хочет съездить с национальной командой на чемпионат мира 2026 в Мексике, США и Канаде.

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Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:05
За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить Евро-92 и провал Б.Фогса. После поражения от датчан, одна из немецких газет вышла с заголовком: "Бедный, несчастный Берти, сейчас, над тобой и над нами- смеётся весь футбольный мир". Что касается Нагельсманна, то нехватка опыта, необходимого тренерского таланта, всё вместе сыграло решающую роль. Свои услуги предлагал мудрый Магат, но ему отказали, под давлением Маттеуса, который, кроме своего любимчика Нагеля- никого в сборной видеть не хотел...

Ошибка Нагеля в игре с Испанией была в том, что он очень трусливо начал игру, отдал весь центр поля и позволил сопернику неистово себя прессинговать. А ведь, до игры, ему советовали включить контрпрессинг, отодвинуть испанцев от своих ворот. Видимо, не внял тренер советам коллег... А когда спохватился- было уже поздно. Но даже тогда, еще можно было многое исправить- назначь судья 1000% ПЕНАЛЬТИ!!!!!!! Не знаю, оставят Нагеля в сборной или нет- дело времени... Я читал, небольшое интервью Нагельсманна, где он сказал, что еще не определился со своим решением. Я практически не сомневаюсь в том, что, пройди Германия испанцев- она была бы чемпионом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:51
Значит, получается , что Нагельсманн. как и Дешам, остается у руля национальной сборной?!
пропустил как новостей от немецкой команды.
по большому счету, если ориентироваться на глобальную великую историю немецкого футбола, то это провал.
да любой вылет в 1/4 для немцев всегда был провалом.
тем более в домашнем турнире.
Фогтс в 98 году после поражения в четвертьфинале ушел без слов.
Гельмут Шен в 78 г тоже ушел, так как знал, что обделался.
но сейчас, после того, что творилось со сборной последние 5-6 лет,
то это уже вроде и ничего)) и немецкие болельщики это должны терпеть.
деградирует немецкий футбол, деградируються и требования к вратарю и тренеру. а ведь когда то, имея полумертвый состав и демонстрируя невнятную игру, как сейчас саутгейтисты, немцы все равно доходили до финала.
например, 86 году проиграли аргентинцам.
2002 итальянцам.
но это были финалы!!! а здесь вылетаешь в 1\4, и стало в норме.
ну посмотрим, что там дальше будет.
добавлю про Евро 88.
после поражения в полуфинале от сумасшедшей по силе на том турнире голландской команды, сам Кайзер Франц попал под такой огонь критики,
что даже ходили разговоры о его возможной отставке.
но в 88 голландцы и советские команды были самые крутые в Европе.
и все равно не выигрыш домашнего Евро тогда расценили как провал.
а сейчас нет характера.
Capral
Capral
сегодня в 13:40, ред.
После второго гола от испанцев- ему не место в сборной. Вратарь, с таким опытом, так много повидавший на своём футбольном веку- не имел права пропускать такой гол- это недопостимо. Но я давно понял, что в Германии всем наплевать на Честь футбольной страны. После назначения ГТ Нагeльсманна, над которым не смеялся только ленивый, и я- в том числе, стало ясно и понятно, что, некогда Великая футбольная Держава не дорожит своим Авторитетом...

Ну, а Нойер, или сам себе, пытается еще что-то доказать, или просто не понимает элементарных вещей...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:37
Марк-Андре разочарован.
придется Барсу к чемпионству затащит, что Нойера вытеснит.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:18
Он уже не ташер куда он лезит под 40 лет
drug01
drug01
сегодня в 13:04
Если есть силы и желание то тогда верно
Гость
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