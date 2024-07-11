Нойер намерен остаться в сборной Германии до ЧМ-2026

Вратарь Мануэль Нойер намерен остаться в сборной Германии.
Футболист хочет съездить с национальной командой на чемпионат мира 2026 в Мексике, США и Канаде.
Вратарь Мануэль Нойер намерен остаться в сборной Германии.
Футболист хочет съездить с национальной командой на чемпионат мира 2026 в Мексике, США и Канаде.
Ну, а Нойер, или сам себе, пытается еще что-то доказать, или просто не понимает элементарных вещей...
Ну, а Нойер, или сам себе, пытается еще что-то доказать, или просто не понимает элементарных вещей...
пропустил как новостей от немецкой команды.
по большому счету, если ориентироваться на глобальную великую историю немецкого футбола, то это провал.
да любой вылет в 1/4 для немцев всегда был провалом.
тем более в домашнем турнире.
Фогтс в 98 году после поражения в четвертьфинале ушел без слов.
Гельмут Шен в 78 г тоже ушел, так как знал, что обделался.
но сейчас, после того, что творилось со сборной последние 5-6 лет,
то это уже вроде и ничего)) и немецкие болельщики это должны терпеть.
деградирует немецкий футбол, деградируються и требования к вратарю и тренеру. а ведь когда то, имея полумертвый состав и демонстрируя невнятную игру, как сейчас саутгейтисты, немцы все равно доходили до финала.
например, 86 году проиграли аргентинцам.
2002 итальянцам.
но это были финалы!!! а здесь вылетаешь в 1\4, и стало в норме.
ну посмотрим, что там дальше будет.
добавлю про Евро 88.
после поражения в полуфинале от сумасшедшей по силе на том турнире голландской команды, сам Кайзер Франц попал под такой огонь критики,
что даже ходили разговоры о его возможной отставке.
но в 88 голландцы и советские команды были самые крутые в Европе.
и все равно не выигрыш домашнего Евро тогда расценили как провал.
а сейчас нет характера.
пропустил как новостей от немецкой команды.
по большому счету, если ориентироваться на глобальную великую историю немецкого футбола, то это провал.
да любой вылет в 1/4 для немцев всегда был провалом.
тем более в домашнем турнире.
Фогтс в 98 году после поражения в четвертьфинале ушел без слов.
Гельмут Шен в 78 г тоже ушел, так как знал, что обделался.
но сейчас, после того, что творилось со сборной последние 5-6 лет,
то это уже вроде и ничего)) и немецкие болельщики это должны терпеть.
деградирует немецкий футбол, деградируються и требования к вратарю и тренеру. а ведь когда то, имея полумертвый состав и демонстрируя невнятную игру, как сейчас саутгейтисты, немцы все равно доходили до финала.
например, 86 году проиграли аргентинцам.
2002 итальянцам.
но это были финалы!!! а здесь вылетаешь в 1\4, и стало в норме.
ну посмотрим, что там дальше будет.
добавлю про Евро 88.
после поражения в полуфинале от сумасшедшей по силе на том турнире голландской команды, сам Кайзер Франц попал под такой огонь критики,
что даже ходили разговоры о его возможной отставке.
но в 88 голландцы и советские команды были самые крутые в Европе.
и все равно не выигрыш домашнего Евро тогда расценили как провал.
а сейчас нет характера.
Ошибка Нагеля в игре с Испанией была в том, что он очень трусливо начал игру, отдал весь центр поля и позволил сопернику неистово себя прессинговать. А ведь, до игры, ему советовали включить контрпрессинг, отодвинуть испанцев от своих ворот. Видимо, не внял тренер советам коллег... А когда спохватился- было уже поздно. Но даже тогда, еще можно было многое исправить- назначь судья 1000% ПЕНАЛЬТИ!!!!!!! Не знаю, оставят Нагеля в сборной или нет- дело времени... Я читал, небольшое интервью Нагельсманна, где он сказал, что еще не определился со своим решением. Я практически не сомневаюсь в том, что, пройди Германия испанцев- она была бы чемпионом.
Ошибка Нагеля в игре с Испанией была в том, что он очень трусливо начал игру, отдал весь центр поля и позволил сопернику неистово себя прессинговать. А ведь, до игры, ему советовали включить контрпрессинг, отодвинуть испанцев от своих ворот. Видимо, не внял тренер советам коллег... А когда спохватился- было уже поздно. Но даже тогда, еще можно было многое исправить- назначь судья 1000% ПЕНАЛЬТИ!!!!!!! Не знаю, оставят Нагеля в сборной или нет- дело времени... Я читал, небольшое интервью Нагельсманна, где он сказал, что еще не определился со своим решением. Я практически не сомневаюсь в том, что, пройди Германия испанцев- она была бы чемпионом.