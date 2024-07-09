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Дешам сообщил, что Мбаппе сыграет в матче с Испанией

сегодня, 12:00
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе примет участие в полуфинале Евро-2024 с Испанией.

Из-за перелома носа футболист вынужден играть с защитной маской. В дополнительное время поединка с Португалией в 1/4 финала он был заменён на Брэдли Баркола.

Для Килиана это новая ситуация с маской. У него изменено поле зрения. Для него это было огромным шоком. Ему пришлось к этому привыкнуть, потому что придётся носить маску в течение следующих нескольких недель или даже месяцев.

Он покинул поле (в матче с Португалией), потому что дополнительное время было тяжелым для него, как и для всех. В конце сезона у Килиана возникла проблема со спиной, а затем он получил удар по носу.

Таким образом, он немного не в своей игре, но он будет на поле, и мы сделали всё возможное, чтобы убедиться в том, что Килиан находится в подходящем состоянии для этого матча.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:22
Может сегодня сможет отличиться !
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:29
У Испании есть план б . Если игра не идёт они могут просто нечаянно гладить нос Мебаппе и дальше он потеряет игру ,получается Франция будет играть десятиром !
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 13:05
Теперь по ногам его "бить" не надо.. Достаточно "погладить" по шнобелю.. Хе.. 🤥🤭
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 12:55
Сломал нос, спина болит, начал улыбаться только недавно.... зачем его выпускаете, тогда?? Неужели другие исполнители настолько хуже даже поломанного Мбаппе?
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:26
Я бы не был так уверен! Но может...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:25
Успехов сборной Испании! Пока она лучшая по игре на ЧЕ
LOpp
LOpp
сегодня в 12:24
Финал Англия-Франция
Elliada_
Elliada_
сегодня в 12:22
Как будто Мбаппе первый, кто играет в маске. Другие играли и ничего, а тут блеклую игру оправдывают маской.
Вещий
Вещий
сегодня в 12:01
Пока толку от черепашки ноль с палочкой....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:01
Лапорт с одним щелчком под носом уберет его)х
Гость
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