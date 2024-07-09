Дешам сообщил, что Мбаппе сыграет в матче с Испанией

Главный тренер сборной Франции сообщил, что нападающий примет участие в полуфинале Евро-2024 с Испанией.

Из-за перелома носа футболист вынужден играть с защитной маской. В дополнительное время поединка с Португалией в 1/4 финала он был заменён на Брэдли Баркола.

Для Килиана это новая ситуация с маской. У него изменено поле зрения. Для него это было огромным шоком. Ему пришлось к этому привыкнуть, потому что придётся носить маску в течение следующих нескольких недель или даже месяцев.

Он покинул поле (в матче с Португалией), потому что дополнительное время было тяжелым для него, как и для всех. В конце сезона у Килиана возникла проблема со спиной, а затем он получил удар по носу.

Таким образом, он немного не в своей игре, но он будет на поле, и мы сделали всё возможное, чтобы убедиться в том, что Килиан находится в подходящем состоянии для этого матча.