Мелёшин готов заменить Соболева в случае его ухода из «Спартака»

Нападающий «Спартака» заявил о готовности заменить , если тот покинет команду.

Чувствую ли, что могу заменить Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»? Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживем — увидим.