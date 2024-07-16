Мелёшин готов заменить Соболева в случае его ухода из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин заявил о готовности заменить Александра Соболева, если тот покинет команду.
Чувствую ли, что могу заменить Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»? Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживем — увидим.
Чтобы 11 человек на поле было, а на месте нападающего - Мелёшин.
Здесь не поспоришь.
Но ТАК ЖЕ и Я, например, мог бы дельфина заменить. ))
Или любой желающий.
Да и потом.
А НУЖНА ЛИ ЗАМЕНА дельфина? В смысле, ТАКОЙ ЖЕ?
Нет, конечно!
Спартаку НУЖЕН ЗАБИВНОЙ НАПАДАЮЩИЙ!
Такой, который всякие-разные "представления" на поле после изредка забитых голов, как дельфин, не устраивал, а ЗАБИВАЛ!
Пришедший в Спартак новичок у меня на этой позиции после просмотра нарезок матчей с его участием вызывает очень большие сомнения.
Правда, ещё "окно" не закрылось, и, как я понял, бензоколонка ещё хочет денег ВБУХАТЬ в обновление состава.
Ладно. Поживём-увидим.
А Мелёшину пожелаю только тренироваться, тренироваться, тренироваться...
Может быть и он будет этим нападающим.
Чтобы 11 человек на поле было, а на месте нападающего - Мелёшин.
Здесь не поспоришь.
Но ТАК ЖЕ и Я, например, мог бы дельфина заменить. ))
Или любой желающий.
Да и потом.
А НУЖНА ЛИ ЗАМЕНА дельфина? В смысле, ТАКОЙ ЖЕ?
Нет, конечно!
Спартаку НУЖЕН ЗАБИВНОЙ НАПАДАЮЩИЙ!
Такой, который всякие-разные "представления" на поле после изредка забитых голов, как дельфин, не устраивал, а ЗАБИВАЛ!
Пришедший в Спартак новичок у меня на этой позиции после просмотра нарезок матчей с его участием вызывает очень большие сомнения.
Правда, ещё "окно" не закрылось, и, как я понял, бензоколонка ещё хочет денег ВБУХАТЬ в обновление состава.
Ладно. Поживём-увидим.
А Мелёшину пожелаю только тренироваться, тренироваться, тренироваться...
Может быть и он будет этим нападающим.
Соболиный мех относится к разряду элитной пушнины. Высокая стоимость шубы из соболя оправдана ее красотой, высоким качеством и исключительной износостойкостью.
Приобретая дорогостоящее изделие, следует быть осторожной: мех соболя, особенно светлый, часто подделывают. Чтобы купить отличную шубу и долгие годы носить ее с удовольствием, стоит узнать несколько секретов:
1.Внимательно осмотреть изделие;
Настоящий соболиный мех — густой, упругий и блестящий, с длинным ворсом. Шкурка — идеально гладкая, без малейших проплешин и трещинок, подшерсток — синеватый. Цвет меха может быть разным: от песочно-бежевого до коричнево-шоколадного, но у настоящего соболя он переливается, а окрашенная куница — тусклая.
2.Погладить;
Текстура меха соболя — очень плотная. Чтобы проверить это, нужно достаточно сильно провести по нему рукой. Если волоски быстро приняли прежнее положение — мех настоящий. Если он остался взъерошенным, то велика вероятность подделки. Можно провести тот же тест, смочив руку водой. От настоящего меха не должно остаться ворсинок. Еще одним критерием является шелковистость: остевые волосы куницы — более жесткие, чем у соболя.
3.Взвесить на руке;
Мех натурального соболя, в том числе и канадского, легче всех остальных видов меха. Соболиная шуба весит меньше лисьей, норковой и любой другой.
4.Пощупать изнутри;
Если при этом слышно шуршание, значит, мездра — недостаточно мягкая и эластичная, со временем в ней будут появляться разрывы.
5.Понюхать;
Наличие звериного запаха означает, что выделка — некачественная. А химический аромат говорит о присутствии красителей.
6.Ущипнуть;
Если захватить пальцами натуральный мех соболя и потянуть его, в руке должно оказаться не более 5–6 волосков. Большее количество — тревожный сигнал о подделке. Такой мех не будет носиться долго: постепенно в нем появятся проплешины.
7.Изучить маркировку;
На ней должна быть вся необходимая информация: разновидность меха, страна-изготовитель, инструкция по правильному уходу за изделием./
8.Сравнить цены.
Шуба из натурального меха соболя не может стоить дешево. Если стоимость изделия значительно ниже рыночной, это говорит либо о подделке, либо о наличии брака.
....так что нас не проведёшь...мистер Милёшин...))
Соболиный мех относится к разряду элитной пушнины. Высокая стоимость шубы из соболя оправдана ее красотой, высоким качеством и исключительной износостойкостью.
Приобретая дорогостоящее изделие, следует быть осторожной: мех соболя, особенно светлый, часто подделывают. Чтобы купить отличную шубу и долгие годы носить ее с удовольствием, стоит узнать несколько секретов:
1.Внимательно осмотреть изделие;
Настоящий соболиный мех — густой, упругий и блестящий, с длинным ворсом. Шкурка — идеально гладкая, без малейших проплешин и трещинок, подшерсток — синеватый. Цвет меха может быть разным: от песочно-бежевого до коричнево-шоколадного, но у настоящего соболя он переливается, а окрашенная куница — тусклая.
2.Погладить;
Текстура меха соболя — очень плотная. Чтобы проверить это, нужно достаточно сильно провести по нему рукой. Если волоски быстро приняли прежнее положение — мех настоящий. Если он остался взъерошенным, то велика вероятность подделки. Можно провести тот же тест, смочив руку водой. От настоящего меха не должно остаться ворсинок. Еще одним критерием является шелковистость: остевые волосы куницы — более жесткие, чем у соболя.
3.Взвесить на руке;
Мех натурального соболя, в том числе и канадского, легче всех остальных видов меха. Соболиная шуба весит меньше лисьей, норковой и любой другой.
4.Пощупать изнутри;
Если при этом слышно шуршание, значит, мездра — недостаточно мягкая и эластичная, со временем в ней будут появляться разрывы.
5.Понюхать;
Наличие звериного запаха означает, что выделка — некачественная. А химический аромат говорит о присутствии красителей.
6.Ущипнуть;
Если захватить пальцами натуральный мех соболя и потянуть его, в руке должно оказаться не более 5–6 волосков. Большее количество — тревожный сигнал о подделке. Такой мех не будет носиться долго: постепенно в нем появятся проплешины.
7.Изучить маркировку;
На ней должна быть вся необходимая информация: разновидность меха, страна-изготовитель, инструкция по правильному уходу за изделием./
8.Сравнить цены.
Шуба из натурального меха соболя не может стоить дешево. Если стоимость изделия значительно ниже рыночной, это говорит либо о подделке, либо о наличии брака.
....так что нас не проведёшь...мистер Милёшин...))
Как форвард, он ещё очень сыроват.И ему до Соболева ещё расти, да расти.
Как форвард, он ещё очень сыроват.И ему до Соболева ещё расти, да расти.
кроме одного : забивать не умеет !
кроме одного : забивать не умеет !