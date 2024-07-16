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Мелёшин готов заменить Соболева в случае его ухода из «Спартака»

вчера, 14:43

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин заявил о готовности заменить Александра Соболева, если тот покинет команду.

Чувствую ли, что могу заменить Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»? Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживем — увидим.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:41
Не, ну, так сказать, НОМИНАЛЬНО, он, конечно, может его на поле заменить.
Чтобы 11 человек на поле было, а на месте нападающего - Мелёшин.
Здесь не поспоришь.
Но ТАК ЖЕ и Я, например, мог бы дельфина заменить. ))
Или любой желающий.
Да и потом.
А НУЖНА ЛИ ЗАМЕНА дельфина? В смысле, ТАКОЙ ЖЕ?
Нет, конечно!
Спартаку НУЖЕН ЗАБИВНОЙ НАПАДАЮЩИЙ!
Такой, который всякие-разные "представления" на поле после изредка забитых голов, как дельфин, не устраивал, а ЗАБИВАЛ!
Пришедший в Спартак новичок у меня на этой позиции после просмотра нарезок матчей с его участием вызывает очень большие сомнения.
Правда, ещё "окно" не закрылось, и, как я понял, бензоколонка ещё хочет денег ВБУХАТЬ в обновление состава.
Ладно. Поживём-увидим.
А Мелёшину пожелаю только тренироваться, тренироваться, тренироваться...
Может быть и он будет этим нападающим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:56, ред.
Не даем себя обмануть: как выявить поддельный мех соболя

Соболиный мех относится к разряду элитной пушнины. Высокая стоимость шубы из соболя оправдана ее красотой, высоким качеством и исключительной износостойкостью.
Приобретая дорогостоящее изделие, следует быть осторожной: мех соболя, особенно светлый, часто подделывают. Чтобы купить отличную шубу и долгие годы носить ее с удовольствием, стоит узнать несколько секретов:
1.Внимательно осмотреть изделие;
Настоящий соболиный мех — густой, упругий и блестящий, с длинным ворсом. Шкурка — идеально гладкая, без малейших проплешин и трещинок, подшерсток — синеватый. Цвет меха может быть разным: от песочно-бежевого до коричнево-шоколадного, но у настоящего соболя он переливается, а окрашенная куница — тусклая.
2.Погладить;
Текстура меха соболя — очень плотная. Чтобы проверить это, нужно достаточно сильно провести по нему рукой. Если волоски быстро приняли прежнее положение — мех настоящий. Если он остался взъерошенным, то велика вероятность подделки. Можно провести тот же тест, смочив руку водой. От настоящего меха не должно остаться ворсинок. Еще одним критерием является шелковистость: остевые волосы куницы — более жесткие, чем у соболя.
3.Взвесить на руке;
Мех натурального соболя, в том числе и канадского, легче всех остальных видов меха. Соболиная шуба весит меньше лисьей, норковой и любой другой.
4.Пощупать изнутри;
Если при этом слышно шуршание, значит, мездра — недостаточно мягкая и эластичная, со временем в ней будут появляться разрывы.
5.Понюхать;
Наличие звериного запаха означает, что выделка — некачественная. А химический аромат говорит о присутствии красителей.
6.Ущипнуть;
Если захватить пальцами натуральный мех соболя и потянуть его, в руке должно оказаться не более 5–6 волосков. Большее количество — тревожный сигнал о подделке. Такой мех не будет носиться долго: постепенно в нем появятся проплешины.
7.Изучить маркировку;
На ней должна быть вся необходимая информация: разновидность меха, страна-изготовитель, инструкция по правильному уходу за изделием./
8.Сравнить цены.
Шуба из натурального меха соболя не может стоить дешево. Если стоимость изделия значительно ниже рыночной, это говорит либо о подделке, либо о наличии брака.


....так что нас не проведёшь...мистер Милёшин...))
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:08
Мелёшин о себе слишком много возомнил.
Как форвард, он ещё очень сыроват.И ему до Соболева ещё расти, да расти.
4RT
4RT
вчера в 16:53
Носятся с этим Соболевым как курица с яйцом. Нападающий ни какой.Один гол забьёт, а десятки моментов запорит
112910415
112910415
вчера в 16:28
заменит легко почти во всём ...
кроме одного : забивать не умеет !
argrxr6g99wx
argrxr6g99wx
вчера в 15:38
Его из Спартака палкой не выгонишь!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:31
Пустословие...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:24
Ну тогда надо подрасти и чуток в весе прибавить...)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:20
Это просто слова, он за них не отвечает
7q64qd96srze
7q64qd96srze
вчера в 15:16
Просто выйти на поле - это одно, а таранить оборону соперника - это совсем другое.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:12
Нырять-то хоть умеешь??
lotsman
lotsman
вчера в 15:11
Зря надеешься. Соболев пророс корнями в Спартаке.
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