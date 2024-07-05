Во время матча Евро возникли проблемы с доступом к сайту Okko

1720212849

вчера, 23:54

Во время матча 1/4 финала плей-офф Евро-2024 между сборными Португалии и Франции возникли проблемы с доступом к сайту Okko, о чём сообщили в Telegram-канале онлайн-кинотеатра:

Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko. Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах.

После этого «Матч ТВ» предложил зрителям, которые не хотят смотреть на ошибку 502, подключиться к их студии.

К настоящему моменту работа сайта восстановлена.