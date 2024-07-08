Около 10 стран купили телеправа на показ матча за Суперкубок России

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза ( РФС ) Эрика Сурикова рассказала, в каких странах приобрели права на телетрансляцию матча Суперкубка России.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт 13 июля в Волгограде.

Около 10 стран приобрели телеправа на показ матча за Суперкубок России, и это больше, чем в предыдущие годы. Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан. На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается.