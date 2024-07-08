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Около 10 стран купили телеправа на показ матча за Суперкубок России

сегодня, 12:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар13.07.2024 в 20:30 Не начался

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова рассказала, в каких странах приобрели права на телетрансляцию матча Суперкубка России.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт 13 июля в Волгограде.

Около 10 стран приобрели телеправа на показ матча за Суперкубок России, и это больше, чем в предыдущие годы. Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан. На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 13:17
Учитывая реалии 10 это уже хорошо !
lotsman
lotsman ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:16
Любят у нас говорить расплывчато - около, в среднем....................)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:09
Ключевое слово "около"....и вместо 10 можно нарисовать любое число... даже около 20 подойдет...:))))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:54
Бедная Эрика Сурикова,ей трудно посчитать (пусть с калькулятором дорогущего айфона,как ей и "личит" по положению),количество стран,купивших на настоящий момент права на показ Суперкубка!
Дэвушка,"британские учёные выяснили",что курица умеет считать до четырёх,е если из её выводка изымать цыплят до этой цифры,то она не проявляет беспокойства,а если четвёртого забрать-будет шум,гам и скандал.
Гость
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