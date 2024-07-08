Около 10 стран купили телеправа на показ матча за Суперкубок России

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова рассказала, в каких странах приобрели права на телетрансляцию матча Суперкубка России.
Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт 13 июля в Волгограде.
Около 10 стран приобрели телеправа на показ матча за Суперкубок России, и это больше, чем в предыдущие годы. Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан. На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается.
Дэвушка,"британские учёные выяснили",что курица умеет считать до четырёх,е если из её выводка изымать цыплят до этой цифры,то она не проявляет беспокойства,а если четвёртого забрать-будет шум,гам и скандал.
Дэвушка,"британские учёные выяснили",что курица умеет считать до четырёх,е если из её выводка изымать цыплят до этой цифры,то она не проявляет беспокойства,а если четвёртого забрать-будет шум,гам и скандал.