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«Урарту» с Игнатьевым вышел во 2-й раунд отбора Лиги конференций

вчера, 21:49
УрартуЛоготип футбольный клуб Урарту (Ереван)2 : 0Логотип футбольный клуб Таллина КалевТаллина КалевМатч завершен

«Урарту» пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций.

Ереванская команда, главным тренером которой является российский специалист Дмитрий Гунько, по сумме двух матчей обыграла эстонский клуб «Таллина Калев» (2:1, 2:0). Также в составе коллектива из Армении выступает нападающий Иван Игнатьев, во втором поединке он вышел на замену и сделал голевую передачу на Микаэля Мирзояна.

В следующем раунде «Урарту» сыграет с клубом «Баник Острава» из Чехии. Первая встреча пройдёт 25 июля, ответная — 1 августа.

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Все комментарии
ecqmxqek5zhb
ecqmxqek5zhb
вчера в 22:03
Это отличный результат тренера Гунько? Пора переходить а Россию!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:51, ред.
Судя по счёту Таллин сильно "тормозил"...)
Гость
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