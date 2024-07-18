«Урарту» с Игнатьевым вышел во 2-й раунд отбора Лиги конференций

«Урарту» пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций.
Ереванская команда, главным тренером которой является российский специалист Дмитрий Гунько, по сумме двух матчей обыграла эстонский клуб «Таллина Калев» (2:1, 2:0). Также в составе коллектива из Армении выступает нападающий Иван Игнатьев, во втором поединке он вышел на замену и сделал голевую передачу на Микаэля Мирзояна.
В следующем раунде «Урарту» сыграет с клубом «Баник Острава» из Чехии. Первая встреча пройдёт 25 июля, ответная — 1 августа.