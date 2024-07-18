«Урарту» с Игнатьевым вышел во 2-й раунд отбора Лиги конференций

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вчера, 21:49

«Урарту» пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций.

Ереванская команда, главным тренером которой является российский специалист , по сумме двух матчей обыграла эстонский клуб «Таллина Калев» (2:1, 2:0). Также в составе коллектива из Армении выступает нападающий , во втором поединке он вышел на замену и сделал голевую передачу на .

В следующем раунде «Урарту» сыграет с клубом «Баник Острава» из Чехии. Первая встреча пройдёт 25 июля, ответная — 1 августа.