Алексей Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанта» Алексея Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в «Атланту Юнайтед».
МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.
Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено. Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент) отношения не имеет.
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Редакция Соккера живет на другой планете и вовсе не разбирается в футболе.