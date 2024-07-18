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Алексей Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС

вчера, 15:35

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанта» Алексея Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в «Атланту Юнайтед».

МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено. Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент) отношения не имеет.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Крутой камерунец (раскрыть)
вчера в 19:55
Как сказал Михаил Моссаковский, в названиях клубов разница в одной букве, а в классе разница с пропасть.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
вчера в 19:46
Был в Аталанте, станет в Атланте. Подумаешь одна буква разница.
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 19:39
🤣🤣🤣🤣 ржал как лось с «один из высокооплачиваемых игроков».

Редакция Соккера живет на другой планете и вовсе не разбирается в футболе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
Сомневаюсь в заявленном пассаже - Лео будет вторым?))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:54
А у Месси спросили? А то скандал будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:59
Верить этому..., это как верить в то, что ГАЗПРОМ проведёт в какую-нибудь деревню газ бесплатно.
valt134
valt134
вчера в 17:46
Нашел свой Клондайк. Но если перейдет, то как футболист умер.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 17:27
Чего достиг Миранчук, чтобы быть в топе по зарплате??? Даже не медийный человек. Врет агент Миранчука.
112910415
112910415
вчера в 17:19
вот повезло-то парню !
chromage
chromage
вчера в 16:44, ред.
На их официальном сайте уже в составе бегает. На тренировке.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 16:17
"Рыбаки" решили всем рассказать про "улов".. Хе..
lotsman
lotsman
вчера в 16:16
Как у него игра пойдёт. А то оплату снизят, если не потянет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:12
Когда плохо знаешь английский язык и подписываешь контракт с ATLANTA вместо ATALANTA.
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:05
Да нет!Зарплату Месси ему никто не даст! Лео там с большим отрывом лидирует!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Лёха в МЛС...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:04, ред.
Это просто фантастика какая-та ☝️😜🤣
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:48
Тот случай, когда ты на одном уровне с Месси.
shlomo
shlomo
вчера в 15:48
А у Миранчука хватало то таланта..... но не оценила это Аталанта... хотя Миранчук не показал из себя футбольного Атланта.... поэтому возможно и не было другого варианта.... внезапно подключилась МЛСная Атланта..... вот и согласилась продать Миранчука Аталанта.....:))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:45
Интересно так дела у Лёхи разворачиваются
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