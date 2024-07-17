«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 Кубка и продолжает идти без поражений

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» в матче 1/8 финала Кубка Китая (0:0, 5:3 по пенальти).
Команда продлила свою беспроигрышную серию до 22 игр.
В четвертьфинале турнира «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Бэйцзин Гоань» 20 августа.
Ну расскажу тебе пару тройку анекдотов от которых тебя должно вообще порвать.
Ложка упала и начала кататься.
Буратино утонул.
Колобок повешался.
Ну расскажу тебе пару тройку анекдотов от которых тебя должно вообще порвать.
Ложка упала и начала кататься.
Буратино утонул.
Колобок повешался.
Ответ от руководства шеньхуа тебе а не трансферы )))
Ответ от руководства шеньхуа тебе а не трансферы )))