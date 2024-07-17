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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 Кубка и продолжает идти без поражений

вчера, 18:51

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» в матче 1/8 финала Кубка Китая (0:0, 5:3 по пенальти).

Команда продлила свою беспроигрышную серию до 22 игр.

В четвертьфинале турнира «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Бэйцзин Гоань» 20 августа.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:58
Слуцкий и Китай - братья навек !
g6wz8xfvw4au
g6wz8xfvw4au ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 03:46
Как смешно...
Ну расскажу тебе пару тройку анекдотов от которых тебя должно вообще порвать.
Ложка упала и начала кататься.
Буратино утонул.
Колобок повешался.
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Молодец Леонид! Знай наших! Надо кубок брать.
enloid
enloid
вчера в 21:00
Лёня прям драконит китайскую лигу
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:46
А сам кубок не выиграть
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25
А Лёня в Китае продолжает свой путь к Олимпу !)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:20
Слуцкий спрашивает у руководства клуба будут ли новые трансферы?
Ответ от руководства шеньхуа тебе а не трансферы )))
shlomo
shlomo
вчера в 20:09
Леня нашел и команду и чемп....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:42
С другим Шанхаем интересно, он уже сыграл?. Который сейчас лидирует в чемпионате...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:42
Леня молоток!Так держать))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:03
Лёня нашёл себя в поднебесной...
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