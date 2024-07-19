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В Казахстанской федерации футбола назвали одну из задач Черчесова

сегодня, 00:07

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал о том, чем его вдохновляет пример сборной Грузии, сумевшей в этом году впервые выйти на чемпионат Европы и пробиться в плей-офф турнира.

Момент, на который тут важно обратить внимание: игроки сборной Грузии почти все выступают в топовых зарубежных клубах. У нас пока только четверо: Зайнутдинов, Алип, Аймбетов и Оразов. И как раз роль Станислава Черчесова важна ещё и в смысле узнаваемости казахстанского футбола. Он личность в Европе узнаваемая. И нам это очень интересно. И одна из задач, которая стоит перед Черчесовым — чтобы игроки национальной сборной, минимум 50% команды, играли в зарубежных клубах. Только главный тренер может презентовать своего игрока, показать, на что он способен. И мы рассчитываем, что Черчесов поможет в этом плане очень сильно.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:20
Саламыч все из них выжмет , но казахов не опозорит...)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:44

Что, что а презентовать Саламыч умеет...)))
shlomo
shlomo
сегодня в 07:57
Посмотрим что из этого получится....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:41
Задачи Черчесову поставлены,осталось их выполнить.
v3r9xfjvcd6c
v3r9xfjvcd6c
сегодня в 07:32
Сомневаюсь я в таких его способностях
5zjhd9qt6kkq
5zjhd9qt6kkq
сегодня в 06:58
Задача: не развивать футбол у себя, а продавать игроков на сторону.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:26
Презентовать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:37
и Усы надежды - добавил глава КФФ
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:46
Пусть Черчесов попробует
Гость
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