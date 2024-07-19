Канте может вернуться в АПЛ

«Вест Хэм» хочет купить полузащитника Нголо Канте у «Аль-Иттихада». Английский клуб готов заплатить за французского футболиста 20 миллионов фунтов.
Главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги хотел поработать с Канте ещё будучи тренером мадридского «Реала».
Но хотелось бы видеть его в АПЛ еще, если здоровье снова не будет подводить его часто. Для чемпионата СА он слишком хорош.
Но хотелось бы видеть его в АПЛ еще, если здоровье снова не будет подводить его часто. Для чемпионата СА он слишком хорош.