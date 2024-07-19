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Канте может вернуться в АПЛ

вчера, 08:53

«Вест Хэм» хочет купить полузащитника Нголо Канте у «Аль-Иттихада». Английский клуб готов заплатить за французского футболиста 20 миллионов фунтов.

Главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги хотел поработать с Канте ещё будучи тренером мадридского «Реала».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:58
Канте все еще топ, один из лучших в сборной Франции был на Евро. Хотелось бы, чтобы он вернулся в Европу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:35, ред.
Так Канте после ЕВРО уже сказал, что не будет покидать СА нынешним летом.
Но хотелось бы видеть его в АПЛ еще, если здоровье снова не будет подводить его часто. Для чемпионата СА он слишком хорош.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:35
А сколько арабы за него сами заплатили?
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 09:34
Не успела верблюд-лига выйти на пик, как уже начала затухать. Ракитич уже свалил из этой дыры, теперь Канте намылился. Ляпорт еще зимой жаловался на условия, а теперь в статусе чемпиона Европы легко сможет найти клуб в Европе. Про подписание Салаха и КДБ разговоры уже не ведутся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:22
Ну вот - начали у арабов выкупать...)
uzysej86fws8
uzysej86fws8
вчера в 09:22
Пару лет ещё вполне способен Канте нагрузки АПЛ потянуть
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