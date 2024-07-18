Стало известно, почему «Аталанта» хочет продать Алексея Миранчука

, агент полузащитника , рассказал, почему «Аталанта» хочет продать россиянина.

Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Лёша перешёл в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать.

У Лёши осталось два года контракта, поэтому Перкасси говорит, что ему бы хотелось, чтобы сделка состоялась, так как в Италии будет сложно получить сопоставимые условия. Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже.