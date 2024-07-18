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Стало известно, почему «Аталанта» хочет продать Алексея Миранчука

вчера, 14:41

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, почему «Аталанта» хочет продать россиянина.

Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Лёша перешёл в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать.

У Лёши осталось два года контракта, поэтому Перкасси говорит, что ему бы хотелось, чтобы сделка состоялась, так как в Италии будет сложно получить сопоставимые условия. Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 10:50
Агент же не скажет - мой клиент просто корявый дубоватый недофутболлёр, полировщик лавки Аталанты….
d78ttqzwm9f9
d78ttqzwm9f9
вчера в 18:07
Просто Миранчук слабоват для Аталанты.
3m2hagbuw5a4
3m2hagbuw5a4
вчера в 17:36
Покупатель на Алексея найдется, всё таки игрок сборной
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:59
О футболе всё меньше, всё больше о деньгах...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:01
В Млс конечно уровень футбола пониже, но зато деньжат Лёша заработает, почти как в эмиратах
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