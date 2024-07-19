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Палмер станет зарабатывать больше

вчера, 10:55

В «Челси» намерены сохранить полузащитника Коула Палмера на десятилетие и постепенно увеличивать его зарплату. Причиной этому стал великолепный прошедший сезон.

Перейдя в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом, 22-летний футболист подписал контракт на семь лет с возможностью продления ещё на 12 месяцев и зарплатой около 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это означает, что летом Палмер находился в нижней части шкалы по заработанной плате, и получал не более четверти от того, что зарабатывает в «Челси» Рахим Стерлинг. «Аристократы» это понимают и будут повышать зарплату Палмера, чтобы она лучше отражала его значимость и результаты, хотя ожидается, что эти суммы останутся конфиденциальными. Вместо того чтобы объявлять о новом соглашении для игрока, «Челси», скорее всего, в частном порядке скорректирует зарплату в его текущем контракте, чтобы вознаградить его.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы Палмер сыграл 5 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 12:46
Деньги загубят его
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:25
Есть ещё проверенный метод - конверты...)
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