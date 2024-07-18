«Челси» до сих пор платит зарплату Поттеру

Грэм Поттер был уволен с должности главного тренера «Челси» весной 2023 года.
Однако лондонский клуб до сих пор выплачивает специалисту зарплату в размере 200 000 фунтов стерлингов в месяц.
«Синие» обязаны выплачивать эту сумму до октября 2024 года.
Если вы знаете о 2021 годе, то наверное знаете и о 2022 годе и как сменилось, как отобрали клуб и сделали из него то, что мы видим сегодня.
Челси 2021 и Челси 2024 это разные клубы, разные истории.
Не веришь? Спроси у Абрамовича.
Если вы знаете о 2021 годе, то наверное знаете и о 2022 годе и как сменилось, как отобрали клуб и сделали из него то, что мы видим сегодня.
Челси 2021 и Челси 2024 это разные клубы, разные истории.
Не веришь? Спроси у Абрамовича.
Теперь в АПЛ есть богатый середняк, над которым и потешиться не грешно.
Теперь в АПЛ есть богатый середняк, над которым и потешиться не грешно.
даже одно его имя в истории клуба стоит таких денег
даже одно его имя в истории клуба стоит таких денег
супруга испанского спеца по образовании юрист.
именно она помогла Бенитесу получит контракт, в котором был указан пункт о неустойки за досрочное расторжение контракта.
супруга испанского спеца по образовании юрист.
именно она помогла Бенитесу получит контракт, в котором был указан пункт о неустойки за досрочное расторжение контракта.