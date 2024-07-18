Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси» до сих пор платит зарплату Поттеру

вчера, 14:53

Грэм Поттер был уволен с должности главного тренера «Челси» весной 2023 года.

Однако лондонский клуб до сих пор выплачивает специалисту зарплату в размере 200 000 фунтов стерлингов в месяц.

«Синие» обязаны выплачивать эту сумму до октября 2024 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сын Златана Ибрагимовича подписал контракт с «Миланом»
Вчера, 14:14
Официально«Реал» объявил о продлении контракта с Лукасом Васкесом
Вчера, 13:38 Фото
ОфициальноМиретти продлил контракт с «Ювентусом»
17 июля
Обамеянг объявил об уходе из «Марселя»
17 июля
ОфициальноМодрич подписал новое соглашение с «Реалом»
17 июля Фото
Алип близок к продлению контракта с «Зенитом»
17 июля
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 02:51
А вы ещё раз прочтите, что я написал!
Если вы знаете о 2021 годе, то наверное знаете и о 2022 годе и как сменилось, как отобрали клуб и сделали из него то, что мы видим сегодня.
Челси 2021 и Челси 2024 это разные клубы, разные истории.
Не веришь? Спроси у Абрамовича.
FreshMeat
FreshMeat ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:01
Не ну в 2021 году они в Лиге Чемпионов победили как никак, что за презрение то.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:13
Не понимаю Поттера. Уж на эти деньги он мог купить себе бритву!
112910415
112910415
вчера в 19:07
а чего ж не платить, если человек хороший !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:09
А ведь раньше Челси звучал гордо, но потом в Англии решили, что...
Теперь в АПЛ есть богатый середняк, над которым и потешиться не грешно.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:31
кстати - великий тренер получается
даже одно его имя в истории клуба стоит таких денег
BIGPIG
BIGPIG
вчера в 15:56
Мало надо до пенсии содержать
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:35
пусть все тренера мира благодарят Рафа Бенитеса и его жену.
супруга испанского спеца по образовании юрист.
именно она помогла Бенитесу получит контракт, в котором был указан пункт о неустойки за досрочное расторжение контракта.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:03
Прям работа мечты)
7wmxt8pkq96q
7wmxt8pkq96q
вчера в 14:58
Молодцы? Если деньги есть можно платить
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:57
Хороший агент и юрист у Поттера... отличный контракт был составлен...А Челси сам виноват, пусть и дальше платит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 