«Челси» до сих пор платит зарплату Поттеру

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вчера, 14:53

был уволен с должности главного тренера «Челси» весной 2023 года.

Однако лондонский клуб до сих пор выплачивает специалисту зарплату в размере 200 000 фунтов стерлингов в месяц.

«Синие» обязаны выплачивать эту сумму до октября 2024 года.