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Антони не собирается уходить в аренду из «Манчестер Юнайтед»

21 июля 2024, 19:05

Джуниор Педросо, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, прокомментировал слухи о том, что МЮ хочет отдать его клиента в аренду.

Я вижу сообщения о потенциальном уходе в аренду. План Антони ясен: «Манчестер Юнайтед». Он хочет остаться, он сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед». Мы уже говорили об этом с клубом.

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FreshMeat
FreshMeat
21 июля в 19:51
Самая эффективная покупка гениального Тен Хага за 100 млн, умеющая бегать, ошибаться и падать.
Меня удивляет количество ненависти к Энтони среди болельщиков. Он ведь просто бабки зарабатывает.
galem72
galem72
21 июля в 19:14
Очень жаль! Было бы здорово, если этот позёр свалил бы куда-нибудь подальше и навсегда из МЮ.
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