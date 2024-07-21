Антони не собирается уходить в аренду из «Манчестер Юнайтед»

Джуниор Педросо, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» , прокомментировал слухи о том, что МЮ хочет отдать его клиента в аренду.

Я вижу сообщения о потенциальном уходе в аренду. План Антони ясен: «Манчестер Юнайтед». Он хочет остаться, он сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед». Мы уже говорили об этом с клубом.