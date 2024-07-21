Антони не собирается уходить в аренду из «Манчестер Юнайтед»

Джуниор Педросо, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, прокомментировал слухи о том, что МЮ хочет отдать его клиента в аренду.
Я вижу сообщения о потенциальном уходе в аренду. План Антони ясен: «Манчестер Юнайтед». Он хочет остаться, он сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед». Мы уже говорили об этом с клубом.
Меня удивляет количество ненависти к Энтони среди болельщиков. Он ведь просто бабки зарабатывает.
Меня удивляет количество ненависти к Энтони среди болельщиков. Он ведь просто бабки зарабатывает.