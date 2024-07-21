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«Байер» хотел арендовать Гюлера у «Реала»

21 июля 2024, 17:22

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер мог продолжить карьеру в «Байере».

По данным источника, «фармацевты» хотели арендовать турка, однако ни сам футболист, ни мадридский клуб не заинтересованы в трансфере этим летом.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 11:15
До «Байера» Милан хотел арендовать Гюлера, но он настроен на Реал.
Karkaz
Karkaz
21 июля в 22:44
Гюлер видимо настроен в этом сезоне попасть в основу Реала, поэтому и не стал переходить в Байер. Если готов, то правильно сделал.
Sкрудж
Sкрудж ответ пират Елизаветы (раскрыть)
21 июля в 18:27
Чего и упёрлись , отличный вариант для всех был бы . Он играл бы постоянно и бундеслига и ЛЧ - отличная практика была бы. В хорошую же команду зовут и ЛЧ не маловажно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 18:11
полуфланги Виртц \ Гюлер под руководством Хави Алонсо просто разнесли
всех в Бундеслиги...
со временем, Реал с Гюлером в долгосрочном плане от этого выиграли бы только
protest58us
protest58us ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 18:05
Да, у парня прям риски большие в карьере , да уйдя в условный Байер, можно условно повторить судьбу Эдегора, что неплохо, но можно пойти в all-in и стать чем то больше, но благо у него есть еще пара лет на самоопределение
sihafazatron
sihafazatron
21 июля в 17:46
Так и будет турок лавку греть, лучше пошел поиграл в футбол
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