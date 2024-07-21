«Байер» хотел арендовать Гюлера у «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер мог продолжить карьеру в «Байере».
По данным источника, «фармацевты» хотели арендовать турка, однако ни сам футболист, ни мадридский клуб не заинтересованы в трансфере этим летом.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер мог продолжить карьеру в «Байере».
По данным источника, «фармацевты» хотели арендовать турка, однако ни сам футболист, ни мадридский клуб не заинтересованы в трансфере этим летом.
всех в Бундеслиги...
со временем, Реал с Гюлером в долгосрочном плане от этого выиграли бы только
всех в Бундеслиги...
со временем, Реал с Гюлером в долгосрочном плане от этого выиграли бы только