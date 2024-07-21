«Байер» хотел арендовать Гюлера у «Реала»

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21 июля 2024, 17:22

Полузащитник «Реала» мог продолжить карьеру в «Байере».

По данным источника, «фармацевты» хотели арендовать турка, однако ни сам футболист, ни мадридский клуб не заинтересованы в трансфере этим летом.