Антонелла Рокуццо выложила фото с отдыха с Месси

Футбольный супергерой, о котором слишком мало говорят. Родри заслужил «Золотой мяч» Не хватает только рекламной поддержки на выборах.

«Краснодар» выбыл из борьбы за чемпионство в стартовом туре. Для титулов нужен большой тренер Владелец клуба этого никогда не понимал.

«Реал» может неприятно удивить в новом сезоне. В команде назревают конфликты игроков В случае осечек Перес начнёт винить Анчелотти.