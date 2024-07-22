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Антонелла Рокуццо выложила фото с отдыха с Месси

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Шуnя771
Шуnя771 ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 10:51
Мну тоже забил на "кубики" - перешёл на шахматы и домино!
Сидишь "жопку к жопке" ставишь и посматриваешь когда муж красивой соседки пойдет "кубики" качать в тренажёрный зал...
Все довольны - муж с кубиками, у жены ножи всегда наточены. мну....))
EIIiada
EIIiada
сегодня в 10:43
Многие, чтобы отдохнуть, едут за границу, а Месси достаточно отплыть от берега.
EIIiada
EIIiada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:42
Кубики пресса и бицепсы годятся только для Инстаграмма, а чтобы быть величайшим футболистом не обязательно. Посмотри на Надаля и Федерера. У одного мускулистое тело, а другой величайший теннисист в истории. Ну или на Модрича. Такой же как Месси, хотя ровесник Роналду, но играет в Европе.
EIIiada
EIIiada ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:40
Суарес
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:07
Удивительное дело. Относительно дряблое тело. А один из лучших.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:35
Телохронитель.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:15
А кто делал фото?
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