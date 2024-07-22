Антонелла Рокуццо выложила фото с отдыха с Месси

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовала фотографию с отдыха вместе со своим мужем.
Антонелла Рокуццо, супруга нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовала фотографию с отдыха вместе со своим мужем.
Сидишь "жопку к жопке" ставишь и посматриваешь когда муж красивой соседки пойдет "кубики" качать в тренажёрный зал...
Все довольны - муж с кубиками, у жены ножи всегда наточены. мну....))
Сидишь "жопку к жопке" ставишь и посматриваешь когда муж красивой соседки пойдет "кубики" качать в тренажёрный зал...
Все довольны - муж с кубиками, у жены ножи всегда наточены. мну....))