Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

В «Нефтехимике» дали комментарий касательно взаимоотношений с «Рубином»

вчера, 10:46

Помощник генерального директора «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин рассказал о текущих взаимоотношениях с «Рубином».

Есть рабочие контакты. Но мы всё-таки хотим, чтобы контакты были на уровне клубного руководства. К сожалению, пока такого нет. Хотя я общаюсь с генеральным директором «Рубина» Александром Айбатовым. То есть наши клубы самостоятельно занимаются своими проблемами.

«Рубин» тратит большие средства на интернат и академию. Но все футболисты имеют собственных агентов, не привязанных к клубу. И «Рубин» зависит от того, в какую сторону побегут агенты молодых футболистов. Хотелось бы, чтобы клубная пирамида четко работала и приоритет в использовании молодёжи после «Рубина» имел «Нефтехимик», а уже потом остальные команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду опубликовал фото со своей семьёй
21 июля Фото
Ямаль сфотографировался в футболке Неймара из «Сантоса»
21 июля Фото
Роналду отдохнул с Джорджиной на пляже и покатался на велосипеде
21 июля Фото
Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании
21 июляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии10
«Динамо» выпустило предсезонный ролик с отсылками к играм и фильмам
20 июля Видео
У Неймара родилась дочь
20 июля
Все комментарии
z7xy8yfym6sr
z7xy8yfym6sr
вчера в 13:46
У каждого свои планы.
rejsberaq532
rejsberaq532
вчера в 13:42
Татары промеж собой полюбасу должны как-то договориться
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Рубин это Рубин... так что наверное тесного взаимоотношения не будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 