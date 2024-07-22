В «Нефтехимике» дали комментарий касательно взаимоотношений с «Рубином»

Помощник генерального директора «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин рассказал о текущих взаимоотношениях с «Рубином».

Есть рабочие контакты. Но мы всё-таки хотим, чтобы контакты были на уровне клубного руководства. К сожалению, пока такого нет. Хотя я общаюсь с генеральным директором «Рубина» Александром Айбатовым. То есть наши клубы самостоятельно занимаются своими проблемами.

«Рубин» тратит большие средства на интернат и академию. Но все футболисты имеют собственных агентов, не привязанных к клубу. И «Рубин» зависит от того, в какую сторону побегут агенты молодых футболистов. Хотелось бы, чтобы клубная пирамида четко работала и приоритет в использовании молодёжи после «Рубина» имел «Нефтехимик», а уже потом остальные команды.