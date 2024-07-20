«Динамо» выпустило предсезонный ролик с отсылками к играм и фильмам

1721465413

вчера, 11:50

«Динамо» выпустило видеоролик к новому сезону. Главные роли в нём исполнили нападающий и актёр Павел Деревянко.

Также в ролике можно увидеть отсылки к Fallout, аниме Evangelion, Людям Икс и Бегущему по лезвию 2049.