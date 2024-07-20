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«Динамо» выпустило предсезонный ролик с отсылками к играм и фильмам

вчера, 11:50

«Динамо» выпустило видеоролик к новому сезону. Главные роли в нём исполнили нападающий Константин Тюкавин и актёр Павел Деревянко.

Также в ролике можно увидеть отсылки к Fallout, аниме Evangelion, Людям Икс и Бегущему по лезвию 2049.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:11
Ага.. До сей поры ролик Спартака с Орлом перед глазами
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:37, ред.
-Что это ??
- Динамо
-В Динамо хочу !!!!!!
Capral
Capral
вчера в 12:32
А ведь байкал прав, даже нечего возразить...
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:13
Да футбол играть у нас не все умеют, но ролики перед каждом матчем выпускают только в путь....
Capral
Capral
вчера в 12:09
Единственное, что понравилось в ролике, то, как Личка палец к виску приставил- осталось только немного покрутить для полной ясности.))) Ну а всё остальное, конечно, как обычно- через одно место, непонятно зачем и для чего. Стоит признать, и без иронии, что бородка Тюкавину идет- делает его солиднее, а в очках, даже, где-то тянет на докторскую степень и это тоже без сарказма.

В целом, конечно- полная хрень, как всегда. Собственно, что еще можно ждать от гафина, ведь это он, наверняка дал добро на такой идиотизм... Неудивительно, в банкирском Динамо- возможно еще и не такое. Печально, всё это...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:59
"Мы падали и поднимались..."
Но надо было продолжить: "А в конце мы снова упали с 1 места на 3 место... ниже падать было некуда".
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:53
Мода сейчас такая К сожалению на ролики и фильмы
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