«Динамо» выпустило предсезонный ролик с отсылками к играм и фильмам

«Динамо» выпустило видеоролик к новому сезону. Главные роли в нём исполнили нападающий Константин Тюкавин и актёр Павел Деревянко.
Также в ролике можно увидеть отсылки к Fallout, аниме Evangelion, Людям Икс и Бегущему по лезвию 2049.
«Динамо» выпустило видеоролик к новому сезону. Главные роли в нём исполнили нападающий Константин Тюкавин и актёр Павел Деревянко.
Также в ролике можно увидеть отсылки к Fallout, аниме Evangelion, Людям Икс и Бегущему по лезвию 2049.
В целом, конечно- полная хрень, как всегда. Собственно, что еще можно ждать от гафина, ведь это он, наверняка дал добро на такой идиотизм... Неудивительно, в банкирском Динамо- возможно еще и не такое. Печально, всё это...
В целом, конечно- полная хрень, как всегда. Собственно, что еще можно ждать от гафина, ведь это он, наверняка дал добро на такой идиотизм... Неудивительно, в банкирском Динамо- возможно еще и не такое. Печально, всё это...
- Динамо
-В Динамо хочу !!!!!!
- Динамо
-В Динамо хочу !!!!!!