Ямаль сфотографировался в футболке Неймара из «Сантоса»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал свою фотографию в футболке экс-игрока «сине-гранатовых» Неймара времен его выступлений в составе «Сантоса». Неймар играл за бразильский клуб с 2009 по 2013 год.
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал свою фотографию в футболке экс-игрока «сине-гранатовых» Неймара времен его выступлений в составе «Сантоса». Неймар играл за бразильский клуб с 2009 по 2013 год.
Такой талант пропал , а так ярко играл в Барселоне
Такой талант пропал , а так ярко играл в Барселоне