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Ямаль сфотографировался в футболке Неймара из «Сантоса»

21 июля 2024, 18:23

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал свою фотографию в футболке экс-игрока «сине-гранатовых» Неймара времен его выступлений в составе «Сантоса». Неймар играл за бразильский клуб с 2009 по 2013 год.

Ямаль сфотографировался в футболке Неймара из «Сантоса»

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ 3ton (раскрыть)
21 июля в 18:54
Барселоне нужны были деньги чтобы прокормить гнома вот и продали Неймара
Grizly88
Grizly88
21 июля в 18:53
Под Неймара начнет косить только хуже будет
3ton
3ton
21 июля в 18:44
Главное ! Не сделать «глупую» ошибку , какую сделал Неймар - переход в ПСЖ
Такой талант пропал , а так ярко играл в Барселоне
Вещий
Вещий
21 июля в 18:33
может запросто стать лучше Неймаренка...
wb934ag3xn78
wb934ag3xn78
21 июля в 18:24
Скоро перестанет боготворить Неймара и превзойдет его.
Гость
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