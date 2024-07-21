Ямаль сфотографировался в футболке Неймара из «Сантоса»

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21 июля 2024, 18:23

Нападающий «Барселоны» опубликовал свою фотографию в футболке экс-игрока «сине-гранатовых» времен его выступлений в составе «Сантоса». Неймар играл за бразильский клуб с 2009 по 2013 год.