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Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

вчера, 08:08
Жена Мораты
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Мората Альваро
Мората Альваро
Нападающий
Карвахаль Даниэль
Карвахаль Даниэль
Защитник
Ляпорт Эмерик
Ляпорт Эмерик
Защитник

Выбрали самых ярких женщин из числа спутниц представителей «красной фурии».

Сара Ботелло — Эмерик Ляпорт

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Сара — профессиональная танцовщица, выступавшая в балете и современном танце в шоу по всей Испании. Однако после встречи с футболистом она сняла с себя танцевальные туфли и теперь занимается домашними делами.

Аличе Кампелло — Альваро Мората

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Блондинка — бывшая итальянская модель, которая до сих пор работает в этом направлении, запустив собственный лейбл одежды Akala Studio и линию косметики MASQMAI.

Татьяна Трубуль — Давид Райя

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

До того, как Татьяна встретила защитника «Арсенала», она работала в ночном клубе. Девушку некоторые сравнивали с Ким Кардашьян.

Лаура Абла — Дани Ольмо

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Немецкой красотке было тяжело в четвертьфинале Евро, ведь против Ольмо играла сборная ее родной страны, но зато позже в плей-офф для Лауры все было легко и красиво. Дани стал сенсацией на турнире и настоящим джокером в рукаве де ла Фуэнте.

Лола Либераль — Микель Мерино

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Микель Мерино был главным героем сборной Испании в четвертьфинале, забив гол головой в ворота Германии на 118-й минуте. Это был явно повод для хорошего контента, ведь его жена — блогер. Она любит моду и путешествия. Микель и Лола начали встречаться в 2019 году, свадьбу сыграли в январе 2024-го.

Мелани Канисарес и Хоселу + Дафна Канисарес и Дани Карвахаль

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Первая пара вместе более 10 лет — поженились в 2016 году. Сейчас Хоселу и его жена воспитывают двоих сыновей – Лео и Лукаса. У Мелани есть сестра-близнец по имени Дафна. Невероятно, но она замужем за Дани Карвахалем! Правда, эта пара сыграла свадьбу на шесть лет позже – летом 2022-го.

У Дафны и Дани тоже двое сыновей – Мартин и Мауро. Удивительная семья! Мелани сейчас домохозяйка и блогер, а Дафна — владелец cобственной компании Blue Weddings, которая специализируется на организации свадеб и светских мероприятий.

Мария Кортес — Начо Фернандес

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Молодые люди впервые встретились в 2004 году, а спустя десятилетие сыграли свадьбу. Мария помогает управлять футбольной академией, которую основал Фернандес вместе со своим братом.

Ана Фустер Гарсия — Алехандро Гримальдо

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Алехандро Гримальдо попал в историю «Байера», который провел исторический сезон, после чего получил заветную путевку на Евро. С Анной он вместе уже шесть лет, у пары есть двухлетняя дочь. Молодые люди живут скромно — со стороны кажутся тихой и спокойной семьей.

Лаура Иглесиас — Родри

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Пара познакомилась относительно недавно. Они держат свою личную жизнь в тайне, но известно, что девушка учится на хирурга в медицинском университете.

Клаудия Родригес — Марк Кукурелья

Сёстры-близняшки, студентка и блогерши. Вторые половинки футболистов сборной Испании

Пара познакомилась в 2018 году, за это время у них появилось уже двое сыновей. Довольно веселая семья — Марку пришлось на спор покрасить волосы в красный цвет из-за супруги.

Какую из вторых половинок чемпионов Европы вы считаете самой красивой? Пишите в комментариях.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 11:29, ред.
вспомнил скандал в Японии.
когда наследная принцесса Мико вышла замуж за простолюдина)))
теперь официально больше не часть правящей фамилии.
то есть, Мико и ее потомки утратила права на трон.
наверно, в Испании такое же отношение к мезальянсе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 11:25
переходящее знамя...))
надеюсь, Ле Норман не получит травму после скорого расставании с этой дамой
Рефери
Рефери ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:04
она уже встречается с Ле Норманом)
Рефери
Рефери ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:03
нет, они не встречаются, просто Леонор нравится игра Гави - только на днях они впервые увидели друг друга
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:39, ред.
Ана Фустер. За счёт того, что фото на фоне моря выигрышно смотрится. А так...
Деньги, конечно, творят чудеса. Двое детей, а фигуры как у молодых девчонок. Интересно, а близняшки не ревнуют друг к другу мужей? 🤔
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:14
принцесса Леонор - возлюбленная Гави
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:08
девушка Феррана Торреса – дочь Луиса Энрике
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:51
Спасибо за такую подборку....

Не совсем удачное фото Сары Ботелло.... это когда из тех красоток что в жизни выглядит намного лучше чем на фото.
Рефери
Рефери ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 08:45
Студентка, зовут Алекс
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:37
А где девушки Ямаля и других школьников?
Гость
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