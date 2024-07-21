Роналду отдохнул с Джорджиной на пляже и покатался на велосипеде

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит летний отпуск.
Футболист отправился на пляж вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес. Также он встретился с друзьями и покатался на велосипеде.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит летний отпуск.
Футболист отправился на пляж вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес. Также он встретился с друзьями и покатался на велосипеде.
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и напрягаться кубиками, т.к. машина, а не Месси)))
на его месте на отдыхе я с девушкой в кино сходил.
насчет сабжа коротко: зайдите на Инстраграм Роналду
и вы убедитесь, что это не может быть аккаунт здорового гетеросексуального мужика. и Точка.
это вам любой сексолог подтвердит.
только что подтвердил.
и напрягаться кубиками, т.к. машина, а не Месси)))
на его месте на отдыхе я с девушкой в кино сходил.
насчет сабжа коротко: зайдите на Инстраграм Роналду
и вы убедитесь, что это не может быть аккаунт здорового гетеросексуального мужика. и Точка.
это вам любой сексолог подтвердит.
только что подтвердил.
https://youtu.be/0GHasAm64Qc?feature=shared
А те, кто в лиге стоматологов пасутся, пусть собирают себе золотые коронки, на старость...
А те, кто в лиге стоматологов пасутся, пусть собирают себе золотые коронки, на старость...