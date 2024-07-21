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Роналду отдохнул с Джорджиной на пляже и покатался на велосипеде

21 июля 2024, 11:45

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит летний отпуск.

Футболист отправился на пляж вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес. Также он встретился с друзьями и покатался на велосипеде.

Роналду отдохнул с Джорджиной на пляже и покатался на велосипедеРоналду отдохнул с Джорджиной на пляже и покатался на велосипедеРоналду отдохнул с Джорджиной на пляже и покатался на велосипеде

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
21 июля в 16:39
Красавчик Рон какую фигуру поддерживает 💪 не то что гном дрищавый за собой не следит совсем весь в татухах изкололся как зек, не бритый не ухоженый ,тело свое не качает 👎 , Рон на него дунет 💨 и мелкий упадет. 😆 Роналду это премер настоящего спортсмена!! Лучший на все времена 🐐
Хитрый Лис
Хитрый Лис
21 июля в 15:27
Он с футболом давно завязал. Просто в перерыве между богемской жизнью пинает мяч.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
21 июля в 13:31
Надо руку поднять ещё.. 🙋.. Будет почти как в штрафной.. А-ха-ха-ха.. 🤭😀
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
21 июля в 13:18, ред.
"Женитьба Бальзаминова"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну конечно, Маэстро, очередной советский Шедевр, Ваша смекалка- и безусловный режиссерский ТАЛАНТ, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только увидел Ваше сообщение, сразу понял- ЩАС будет смешно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище- спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 13:07
вся жизнь Роналду - не иметь 100 рублей, а имей 100 друзей!
и напрягаться кубиками, т.к. машина, а не Месси)))
на его месте на отдыхе я с девушкой в кино сходил.
насчет сабжа коротко: зайдите на Инстраграм Роналду
и вы убедитесь, что это не может быть аккаунт здорового гетеросексуального мужика. и Точка.
это вам любой сексолог подтвердит.
только что подтвердил.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 13:07
Любая не западет)...женщины все разные и предпочтения у них тоже разные...и в этом нет ничего удивительного...

Байкал-38
Байкал-38
21 июля в 13:02
Джорджиня под прикрытием, главное дырявый встретился с друзьями партнёрами.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
21 июля в 12:57
В его возрасте иметь такую фигуру- просто супер!!!!!!! Любая баба западёт!!!!!!! Ну и жена у него, конечно- красавица!!!!!!!
Igo0rek
Igo0rek
21 июля в 12:52
Третья фотка, когда впервые пришел в качалку xD
cgh3ud7uk43z
cgh3ud7uk43z
21 июля в 12:31
Какое это имеет отношение к футболу, в котором Ронадлу давно уже не лучший.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 12:30, ред.
Согласен...такая фигура это тяжелый труд...минимум 4-5 дней в неделю по 2-3 часа занятий в течении 4-5 лет...если тебе 30 лет, есть здоровье, желание и время...можно достичь)...
drug01
drug01
21 июля в 12:27
Молодец всё умеет делать хорошо и играть в футбол и отдыхать
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 12:05
Ну для этого тоже силы нужны))) и эмоции)))
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
21 июля в 12:02
Да что там играть-то? Стоять в штрафной и руками размахивать всю игру, истерить и ждать пенальти))
sv_1969
sv_1969
21 июля в 11:54
имеет право отдохнуть....скоро опять играть
Capral
Capral
21 июля в 11:54
КРАСАВЕЦ!!!!!!! Любимец женщин!!!!!!! А фигура какая, телосложение!!!!!!! Пистон может только завидовать такому мужику... Давай, Рончик, дерзай- ты ЛУЧШИЙ!!!!!!!
А те, кто в лиге стоматологов пасутся, пусть собирают себе золотые коронки, на старость...
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