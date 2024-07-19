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«Это было похоже на конец фильма». Скалони – о Ди Марии

вчера, 23:56

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о слезах нападающего Лионеля Месси во время финального матча Кубка Америки. Рулевой также отметил Анхеля Ди Марию, для которого эта игра стала последней в футболке национальной команды.

Я не смотрел на Лионеля во время игры, но потом увидел кадры. Он человек, именно он больше всех расстроился из-за того, что не сможет помочь команде. Лионель не хотел покидать поле, Месси всегда стремится играть, и эти воспоминания останутся с ним.

Что касается Ди Марии, то я не был уверен в том, что его следует менять, ведь он хорошо играл. Отрадно, что у нас был Отаменди, и мы посчитали, что выпустить его – правильный выбор.

Анхель не заслужил того, чтобы его заменили, но имеет право на то, чтобы люди отдали ему должное в эти минуты славы. Это было похоже на конец фильма.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:08
Продолжение следует.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:53
Саундтрек к этому фильму написал Энцо))) до сих пор обсуждают это))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:34
Но это был интересный и захватывающий фильм...)
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