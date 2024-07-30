Ожегович: «РПЛ входит в 6-7 сильнейших чемпионатов в Европе»

Нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович рассказал об уровне РПЛ:
По сравнению с моим первым приходом в РПЛ уровень лиги отличается, но совсем немного, нельзя говорить о какой-то огромной разнице. Я считаю, что российская лига по-прежнему на очень хорошем уровне, здесь каждому сложно играть. На мой взгляд, турнир входит в топ-6-7 сильнейших в Европе.
Может быть, 67?
Может быть, 67?
19. Румыния
18. Словения
17. Чехия
16. Швейцария
15. Словакия
14. Украина
13. Турция
12. Дания
11. Хорватия
10. Нидерланды
9. Австрия
8. Венгрия
7. Италия
6. Испания
5. Германия
4. Англия
3. Бельгия
2. Португалия
1. Франция
Кого удаляем из конкурса (13-14 команд)?
Украина, Словения, Турция, Словакия, Шотландия, Румыния, Чехия...
Кого ещё?))
19. Румыния
18. Словения
17. Чехия
16. Швейцария
15. Словакия
14. Украина
13. Турция
12. Дания
11. Хорватия
10. Нидерланды
9. Австрия
8. Венгрия
7. Италия
6. Испания
5. Германия
4. Англия
3. Бельгия
2. Португалия
1. Франция
Кого удаляем из конкурса (13-14 команд)?
Украина, Словения, Турция, Словакия, Шотландия, Румыния, Чехия...
Кого ещё?))