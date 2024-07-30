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Ожегович: «РПЛ входит в 6-7 сильнейших чемпионатов в Европе»

вчера, 10:29

Нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович рассказал об уровне РПЛ:

По сравнению с моим первым приходом в РПЛ уровень лиги отличается, но совсем немного, нельзя говорить о какой-то огромной разнице. Я считаю, что российская лига по-прежнему на очень хорошем уровне, здесь каждому сложно играть. На мой взгляд, турнир входит в топ-6-7 сильнейших в Европе.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:56
... в топ - 6,7,8 звёздочек!. (Карнавальная ночь)
a-league
a-league
вчера в 13:45, ред.
Если только по крутящимся/отмываемым здесь "бабкам"
1580556558
1580556558 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 13:17
Ну почти. "В общей сложности в Европе расположено 65 стран: из них 50 независимых государств, 9 зависимых территорий и 6 непризнанных республик." Если учесть еще ДНР и ЛНР, получится как раз 67
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:51
"На мой взгляд, турнир входит в топ- 6-7 сильнейших в Европе. "
Может быть, 67?
h6hv5998tvbg
h6hv5998tvbg
вчера в 11:04
Скорее всего так и есть, сразу после сильнейших лиг.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
По зарплатам?))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:41
20. Шотландия
19. Румыния
18. Словения
17. Чехия
16. Швейцария
15. Словакия
14. Украина
13. Турция
12. Дания
11. Хорватия
10. Нидерланды
9. Австрия
8. Венгрия
7. Италия
6. Испания
5. Германия
4. Англия
3. Бельгия
2. Португалия
1. Франция

Кого удаляем из конкурса (13-14 команд)?
Украина, Словения, Турция, Словакия, Шотландия, Румыния, Чехия...
Кого ещё?))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:31
С такими Ф,И,О. только и остается "жечь"!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
Ну в десятку точно должен входить.
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