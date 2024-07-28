Станкович: «В „Спартаке“ я буду делать так, как считаю нужным»

Главный тренер «Спартака» высказался о давлении в московском клубе.

Знаете, искренне хочу ответить на ваш вопрос. Да, давление чувствуется, даже на тренировках. Но в этом отношении я немного странный, потому что никакое давление, особенно извне, не может на меня повлиять и изменить мои решения.

Пусть я проработаю один месяц, два, год или десять лет в «Спартаке», я всё равно буду делать так, как я считаю нужным. Да, я осознаю, насколько это большой и великий клуб. Но в моей карьере были клубы с большим именем, поэтому определенный опыт в этом отношении есть. Я понимаю, насколько высоки требования здесь.