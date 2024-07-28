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Станкович: «В „Спартаке“ я буду делать так, как считаю нужным»

вчера, 19:09

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о давлении в московском клубе.

Знаете, искренне хочу ответить на ваш вопрос. Да, давление чувствуется, даже на тренировках. Но в этом отношении я немного странный, потому что никакое давление, особенно извне, не может на меня повлиять и изменить мои решения.

Пусть я проработаю один месяц, два, год или десять лет в «Спартаке», я всё равно буду делать так, как я считаю нужным. Да, я осознаю, насколько это большой и великий клуб. Но в моей карьере были клубы с большим именем, поэтому определенный опыт в этом отношении есть. Я понимаю, насколько высоки требования здесь.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:10
посмотрим, как дело пойдёт
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:23
Хотелось бы знать, о каком давлении, даже на тренировках, говорит тренер. Будь интервьюирующий более профессиональным в своём деле, то обязательно спросил об этом Станковича. Но не спросил. О его судьбе гадать не будем. Что тренеру начертано - узнаем либо после первого круга либо по окончании чемпионата.
g4zr8es9m9bj
g4zr8es9m9bj
вчера в 21:14
Смелое заявление, ждём результатов
ABir
ABir
вчера в 20:52
Будут результаты, будет делать , что считает нужным
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:23
Правильный подход. Тренер так и должен себя вести. Он принимает решения и отвечает за результат. Успехов Станковичу со Спартаком!
pomor45
pomor45
вчера в 20:11
Мнение Станковича железное, заранее согласованное с начальством.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:56
Посмотрим сколько это "не много странный" протянет на посту КБ
Сп62
Сп62
вчера в 19:42
Интересно, а кто на него давит? Заремы нет, а Малышев не посмеет.
Capral
Capral
вчера в 19:37
Переодетый, как всегда примазывается к новому тренеру, а потом резко его бросает...
Capral
Capral
вчера в 19:35
А вот вспоминать про другие большие клубы, всё-таки не следовало- это некорректно и неправильно. Однозначно- диктатор. Бесков тоже был диктатор, но этот- и близко не стоит. Вобщем, пожелаю Спартаку- Удачи, терпения и больших Побед!!!!!!!
Ну а Станкович- это еще один Личка, которого спасут только качественные трансферы, потому что, чего-то выдающегося тренерского, в его работе пока не видно. Хорошо хоть не бежал сегодня как в Оренбурге, видимо что-то понимает...
wv66wrhevvf7
wv66wrhevvf7
вчера в 19:30
Как на это посмотрит Зарема.
48as38xt9bdu
48as38xt9bdu
вчера в 19:27
Если конечно, разрешат так делать, не таких там обламывали.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:26
Только недолго.
ndzbc66bp95w
ndzbc66bp95w
вчера в 19:25
В матче с Оренбургом уже так сделал, продолжай дальше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
Федуна на него нету....
Пока из всего выше им сказанного принято "Я немного странный"....))

Остальное пусть покажет результатами....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:18
Деян, не ведись, провокаторов у нас море, и на соккере то же. Не трать свою энергию,дай её пацанам, и опыт передай
drug01
drug01
вчера в 19:17
Не надо спешить делать выводы! Спартак не таких выводил из игры!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:16
Если бы сегодня проиграли, а могли бы..., уже привет из Шарика передавал бы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:12
еще один диктатор)))
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