Разозлили фанатов «Ювентуса» и перехватили цель «Атлетико». В Риме пробуют построить свой «Байер»

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29 июля 2024, 21:34

«Рома» пошла на заметные трансферы.

Римляне пригласили героев прошлого сезона

Тренер Де Росси не добился значительного успеха на старте новой карьеры в Серии А. «Рома» не вышла в финал Лиги Европы, как сделала «Аталанта». Команда Гасперини победила «Байер» в финале, а римляне вылетели от немцев. Также клуб из Бергамо подсунул свинью столичной команде в Серии А. Не бросили играть на финише сезона. «Аталанта» стала четвертой и не позволила шестой в таблице «Роме» сыграть в ЛЧ .

Разминулись с престижным турниром, зато боссы клуба выдали деньги на трансферы. «Атлетико» договорился с «Жироной», хотели забрать Довбика за 40 млн евро. А дальше всплыл Де Росси. Уговорил лучшего снайпера Ла Лиги – у Артема 24 гола, отказать Симеоне и перебраться в Италию. Говорят, сыграла роль жена форварда. Супруга хочет жить в Риме, а не в Мадриде. Вместо Лукаку с его промахами приезжает крепкий Довбик.

А вот фанаты «Ювентуса» пишут гадости об Аньелли после решения отпустить в «Рому» 21-летнего Суле. Два года назад другой аргентинец из заявки «Ювентуса» перебрался в столицу Италии, речь о Пауло Дибале. А сейчас «Рома» убедила талантливого плеймейкера Суле, левшу с правого фланга. В составе вылетевшего «Фрозиноне» в аренде второй форвард собрал в Серии А 11 голов и 3 ассиста, пытался играть как лидер.

Суле держит мяч под собой, чтобы сложнее было забрать. Легко проскакивает на дриблинге соперников. Делает характерные для аргентинской школы паузы, а потом следует слалом. У футболиста классный дальний удар, левой владеет в совершенстве. Суле протестируют на высоком уровне в прессинге и работе без мяча, но понимаем недовольство болельщиков «Ювентуса». Если потеряют Кьезу, то лишатся двух людей с фантазией.

«Волки» ищут связь с давним славным прошлым

Само приглашение главным тренером именно бывшего капитана Де Росси – попытка владельцев найти связь с историей клуба. Более двадцати лет назад Фабио Капелло собрал в Риме чемпионский состав. Единственный титул нового века «Роме» принесли форварды Тотти, Монтелла, Дельвеккио и Батистута. В центре поля сыграли Наката и Томмази, а в обороне – Кафу, Вальтер Самуэль и Кандела. Шикарная была команда.

Спустя 23 года после того успеха в «Роме» мечтают собрать перспективный состав. Не обходится без потерь, ведь Спинаццола в «Наполи». Проиграл борьбу Анхелиньо слева. Чемпион мира Паредес пока отклоняет предложения от клубов из Саудовской Аравии, хочет остаться в Риме. Аренду Лукаку после прошлого сезона решили не продлевать, но Довбик закроет важную позицию. А подменять его будет англичанин Абрахам.

Также тренеру Де Росси не нужно рассказывать о важности баланса в игре. Бородатый итальянец сам был центральным полузащитником. Чемпион мира в детстве болел за «Рому» Капелло, а сейчас пытается использовать старые лекала. Новая команда будет с сильным рослым центральным нападающим. Также у неё появятся креативные полузащитники. Не уровня легендарного Тотти, но с хорошим голевым чутьем.

А ещё одним важным ингредиентом может стать француз Ле Фи. Именно на Энцо сделал ставку Де Росси, то есть на его вкус «второй Дешам» именно тот, кого не хватает «Роме» в центре поля. Причем разноплановый мастер отбора мяча может работать как в связке с Паредесом, так и вытеснить чемпиона мира на скамейку. В «Роме» рассчитывают увидеть прогресс парня, которого недооценили более богатые клубы.

Ле Фи хорошо смотрелся в составе «Ренна», за один сезон убедил команду из Серии А. Судя по списку футболистов «Ромы», Де Росси мечтает перестроить команду на смелый футбол, который демонстрировали в прошлом сезоне «Жирона» и «Байер». Благородный риск, но второе слово – ключевое. Если атакующая «Рома» не станет надежнее в обороне, то не смогут раскрыть потенциал классных техничных созидателей.

В Серии А невероятная конкуренция у вершины

Даже если «Интер» защитит титул, то остальные клубы – «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Наполи» и римские команды, устроят настоящую драку за места в Лиге чемпионов. Опытные футболисты «Ромы» играли в финалах еврокубков. Следующей остановкой для них является выход в Лигу чемпионов. «Волков» не было в главном турнире шесть лет. Пауза затянется, если не удивят в следующем сезоне. Но список конкурентов подсказывает – будет сложно.

Прелесть Серии А, которую продолжат показывать в России, заключается в конкуренции в борьбе за места в еврокубках. Причем «Фиорентина», «Милан», «Наполи», «Интер» и «Аталанта» демонстрируют вместе с «Ромой» желание забраться как можно дальше в еврокубках. Моуриньо выиграл Лигу конференций, но проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы. Де Росси снова сыграет в знакомом турнире, что позволит тренеру добавить штрихов к командному портрету.

С Довбиком, Дибалой и Суле в атаке можно придумать много ярких комбинаций. Есть кому забивать с «точки», пробить издали, продавить соперника на стандарте. Пеллегрини, Ле Фи и Кристанте пригодятся в центре поля. В обороне будут искать правильное сочетание и схему, так как Де Росси может прыгать от тройки в центре защиты к дуэту. Приглашение молодого шведа Самуэля Даля – попытка попасть в футболиста, которого недооценили другие.

Селекцией в «Роме» занимается молодой португалец Жозе Фонтес. Помогает ему легенда клуба, почти семидесятилетний Бруно Конти. Молодой тренер Де Росси хочет контролировать подписания. Его страхует 39-летний француз Флоран Гизольфи из «Ниццы» в роли технического директора, но именно тренер получил доверие американского владельца «Ромы», миллиардера Фридкина. Дэн после неудачи Моуриньо хочет увидеть «волков» в Лиге чемпионов.