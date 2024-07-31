Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Тоттенхэм» обыграл сборную звёзд чемпионата Южной Кореи

31 июля 2024, 19:21

«Тоттенхэм» одержал победу в контрольном матче со сборной звёзд чемпионата Южной Кореи (4:3).

За лондонцев забили: Деян Кулусевски на 29-й минуте, Хын-Мин Сон на 38-й и 45+2-й, а также Уилл Лэнкшир на 67-й.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Химки» минимально обыграли «Оренбург» в матче Кубка России
31 июля
«Барселона» обыграла «Манчестер Сити» в товарищеском матче по пенальти
31 июля
«Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Факела» в Кубке России
30 июля
Франция разгромила Новую Зеландию и вышла на Аргентину в 1/4 Олимпиады
30 июля
«Фенербахче» Моуриньо одолел «Лугано» и вышел в следующий раунд ЛЧ
30 июля
«Локомотив» победил «Ростов» во встрече Кубка России
30 июля
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 20:24
Дали бы им Сона хотя бы на тайм))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
31 июля в 19:45
спасибо)))
приятно выиграть матч, турнир или конкурс прогнозов.
всем участникам КП желаю ( в первую очередь, здоровья,) удачи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 