«Тоттенхэм» обыграл сборную звёзд чемпионата Южной Кореи

«Тоттенхэм» одержал победу в контрольном матче со сборной звёзд чемпионата Южной Кореи (4:3).
За лондонцев забили: Деян Кулусевски на 29-й минуте, Хын-Мин Сон на 38-й и 45+2-й, а также Уилл Лэнкшир на 67-й.
«Тоттенхэм» одержал победу в контрольном матче со сборной звёзд чемпионата Южной Кореи (4:3).
За лондонцев забили: Деян Кулусевски на 29-й минуте, Хын-Мин Сон на 38-й и 45+2-й, а также Уилл Лэнкшир на 67-й.
приятно выиграть матч, турнир или конкурс прогнозов.
всем участникам КП желаю ( в первую очередь, здоровья,) удачи!
приятно выиграть матч, турнир или конкурс прогнозов.
всем участникам КП желаю ( в первую очередь, здоровья,) удачи!