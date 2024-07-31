«Тоттенхэм» обыграл сборную звёзд чемпионата Южной Кореи

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31 июля 2024, 19:21

«Тоттенхэм» одержал победу в контрольном матче со сборной звёзд чемпионата Южной Кореи (4:3).

За лондонцев забили: Деян Кулусевски на 29-й минуте, Хын-Мин Сон на 38-й и 45+2-й, а также Уилл Лэнкшир на 67-й.