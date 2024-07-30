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«Фенербахче» Моуриньо одолел «Лугано» и вышел в следующий раунд ЛЧ

вчера, 21:58
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛуганоЛуганоМатч завершен

«Фенербахче» обыграл «Лугано» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:1).

На 7-й минуте гол Мохамеда Махмуда вывел швейцарскую команду вперёд. Турецкий коллектив отыгрался на 59-й — отличился Эдин Джеко. Победный мяч в составе хозяев поля забил Себастьян Шиманьски на 90+3-й.

«Фенербахче» по сумме двух поединков одержал победу со счётом 6:4. В следующем раунде стамбульский клуб сыграет с «Лиллем».

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Источник: soccer.ru
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29 июля
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:00
Фенербахче 2-1 Лугано, Фенербахче 2-1 Лилль, Фенербахче 2-1 Барселона. В этом весь Жозе ))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:02
Чувствуется рука мастера - 6:4 и пишите письма.
Мавр поработает с обороной и Лилль постигнет участь пассажиров))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:46
Не без труда прошел Фенер. Швейцарцы молодцы, дали ему бой!
sungz9rh25en
sungz9rh25en
сегодня в 05:01
Не легко далась победа.
v8egt92xuzzf
v8egt92xuzzf
сегодня в 01:58
Жозе начинает очередной поход за трофеем
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:29
Лилль не заметит Фенербахче!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:28
С обороной у Моура бЯда))
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