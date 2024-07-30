«Фенербахче» Моуриньо одолел «Лугано» и вышел в следующий раунд ЛЧ

1722365907

вчера, 21:58

«Фенербахче» обыграл «Лугано» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:1).

На 7-й минуте гол Мохамеда Махмуда вывел швейцарскую команду вперёд. Турецкий коллектив отыгрался на 59-й — отличился Эдин Джеко. Победный мяч в составе хозяев поля забил Себастьян Шиманьски на 90+3-й.

«Фенербахче» по сумме двух поединков одержал победу со счётом 6:4. В следующем раунде стамбульский клуб сыграет с «Лиллем».