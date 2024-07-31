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«Химки» минимально обыграли «Оренбург» в матче Кубка России

31 июля 2024, 17:55
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Химки» переиграли «Оренбург» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Бутта Магомедов на 90+1-й минуте.

После этого поединка «Химки» делят с «Локомотивом» 1-е место в группе B (3 балла), «Оренбург» и «Ростов» замыкают таблицу (0 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 05:11
Химки были получше, и результат на табло !
lotsman
lotsman
31 июля в 19:36
Химчан с победой! Играли обе команды слишком уж осторожно, потому и игра не смотрелась.
xs4dfqk5f6c8
xs4dfqk5f6c8
31 июля в 18:27
Обе команды играли пердивно тускло, повезло хозяевам, которые совершенно не заслужили победу, не нужно нам такого футбола.
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 18:12
По ходу встречи Химки превосходили Оренбург по некоторым показателям. пусть и чисто условным, например, количество атак, опасных атак, % владения мячом...
Голешник витал в воздухе и его присутствие в воротах пуховиков это справедливый итог. Да уже вторую игру Оренбург к концовке проседает - все силы отданы на победу над КБ, теперь очередь двух -трёх залетов)
Химчан с заслуженной победой!
я из Химок
я из Химок
31 июля в 18:01
Выцарапали! Но до замен играли так себе... . Причëм обе команды! Тем не менее,химчан с победой!!! Пора уже, заждались!!!
Гость
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