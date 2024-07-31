«Химки» минимально обыграли «Оренбург» в матче Кубка России

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31 июля 2024, 17:55

«Химки» переиграли «Оренбург» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Бутта Магомедов на 90+1-й минуте.

После этого поединка «Химки» делят с «Локомотивом» 1-е место в группе B (3 балла), «Оренбург» и «Ростов» замыкают таблицу (0 очков).