«Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Факела» в Кубке России

«Зенит» обыграл «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).
На 25-й минуте счёт открыл Александр Ерохин. Автогол Василия Черова на 70-й позволил петербуржцам удвоить преимущество. Вильсон Изидор на 84-й забил третий мяч хозяев поля. На 89-й красную карточку получил полузащитник воронежской команды Абдула Багамаев.
В другой встрече группы D «Рубин» одержал крупную победу над «Акроном».
К меня сложилось ощущение, что самыми активными в этом матче были:
1. Комментаторы матча
2. Болельщики Зенита на стадионе.
Какая-то СБГ-тренировка получилась, и даже на 52-й минуте, когда игрок Факела обыграл "линию" питерцев и вышел один к воротам, сложилось впечатление, что защитники С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЛИ за действиями игрока Факела: мол, ну-ка, ну-ка, ишь шустрый, а слабО забить? )))
P.S. Вообще-то руководство ФК Зенит из-за громадной разницы в классе и совершенно "бесполезности" кубка в нынешних реалиях для гейротурниров, могло бы и широкий жест сделать: попросить РФС сыграть оба матча Кубка России с Факелом в Воронеже или любом другом городе, где есть хороший стадион.
Убили бы сразу двух зайцев: и популяризации футбола в провинции существенно помогли, и у многих любителей футбола в провинции вызвали бы большое уважение этим поступком.
К меня сложилось ощущение, что самыми активными в этом матче были:
1. Комментаторы матча
2. Болельщики Зенита на стадионе.
Какая-то СБГ-тренировка получилась, и даже на 52-й минуте, когда игрок Факела обыграл "линию" питерцев и вышел один к воротам, сложилось впечатление, что защитники С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЛИ за действиями игрока Факела: мол, ну-ка, ну-ка, ишь шустрый, а слабО забить? )))
P.S. Вообще-то руководство ФК Зенит из-за громадной разницы в классе и совершенно "бесполезности" кубка в нынешних реалиях для гейротурниров, могло бы и широкий жест сделать: попросить РФС сыграть оба матча Кубка России с Факелом в Воронеже или любом другом городе, где есть хороший стадион.
Убили бы сразу двух зайцев: и популяризации футбола в провинции существенно помогли, и у многих любителей футбола в провинции вызвали бы большое уважение этим поступком.