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«Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Факела» в Кубке России

вчера, 22:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Зенит» обыграл «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).

На 25-й минуте счёт открыл Александр Ерохин. Автогол Василия Черова на 70-й позволил петербуржцам удвоить преимущество. Вильсон Изидор на 84-й забил третий мяч хозяев поля. На 89-й красную карточку получил полузащитник воронежской команды Абдула Багамаев.

В другой встрече группы D «Рубин» одержал крупную победу над «Акроном».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 09:55
В Иркутске..., в Иркутске матч бы этот провести.
Там хоть стадион на 15 тыщ., но зато местные болелы ну ооооочень....
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 08:51
"...Убили бы сразу двух зайцев: и популяризации футбола в провинции существенно помогли, и у многих любителей футбола в провинции вызвали бы большое уважение этим поступком."
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Насчёт этих двух зайцев я сомневаюсь, а то, что УБИЛИ бы этим своих болельщиков в Питере это точно! Вы же сами говорите, что болельщики Зенита были самыми активными на стадионе. За что их то наказывать? А их даже в позднее время, да в будний день на стадионе было под 30 тысяч.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:03
Факел вообще и в чемпионат вошел плохо,что то с командой нето - это точно.
Apocalypse
Apocalypse
сегодня в 07:50
Кат написал, как-будто гранда европейского раздавили.
112910415
112910415
сегодня в 07:39
сумели-таки одолеть мощного соперника ...
jb3pc3vm5m88
jb3pc3vm5m88
сегодня в 05:33
Молодежь Зенита сильно не напрягалась
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 05:33
Факел как раз только ее хотел начать, а тут раз и удаление.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:32
Настоящие герои Газпрома !!!)))
Смогли потушить Факел ☝️😜🤣🤣
fheau9xwy88u
fheau9xwy88u
сегодня в 05:29
Зенит с победой, играть в Кубке в том же темпе.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 05:20
Ты пешком что ли шёл?
Petergoff
Petergoff
сегодня в 02:20
Только со штадио. Зенит молодцом!!!! Ну, в общем как всегда. Фанатские сектора-просто бомба. Молодцы!!!! С таким суппортом, любая команда заиграет, а уж Зенит.... С Победой!!!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 01:18
Я же ещё написал "... или в любом другом городе, где есть хороший стадион".
Например, в Волгограде...
Asper
Asper ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:14
Зенит мог бы поспособствовать популяризации футбола в Воронеже?)) ахах, ок
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
В том самом , который вы тут обсуждаете всё время кроме сна.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
сегодня в 00:49
Шесть раз где, в каком футболе и чемпионате?
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
Ну конечно. Колхозники 6(шесть) раз подряд стали чемпионами. А тут и председатель подъехал , с трезвой и светлой мыслей.
Capral
Capral ответ johncamp (раскрыть)
сегодня в 00:23
Я Вас не осуждаю и плевать не надо.))) Посмотрим, наберемся терпения... Вот только, меня- в Динамо не вовлекайте, это чужая мне- банкирская команда. А я- болельщик ментовского Динамо- настоящего.

Будьте здоровы.)))
johncamp
johncamp ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:13
Хорошо, посмотрим игры с Ростовом и Динамо, кто из них убитый или недобитый? И Ростов держится, да и Динамо по очкам вровень, или мы про футбол? Так я тоже не в вострге от Семака, и что, плюнуть на свой клуб? Семак лошадка, которая везёт, может и подрастёт ещё, как футболист он тоже казался слабеньким, но везде нужное привнёс, подождём, вдруг на стрости лет вдрхновение накроет...)
derrik2000
derrik2000 ответ Struhan (раскрыть)
сегодня в 00:11
Знаешь... По существу отвечать просто не буду: не поймёшь....разные поколения....
Я-то, например, из провинции и написал именно то, что думал об этой "игре с гандикапом".
Деньги да-а-а-алеко не всегда, точнее, В ОСНОВНОМ, не являются решающим фактором для успешного, благополучного и многими - в наше время) - ОЧЕНЬ ЛЮБИМОГО, в данном случае, футбольного клуба..
kk7b8ts3fqfe
kk7b8ts3fqfe
сегодня в 00:10
Факел совершенно не хочет играть в футбол в этом сезоне.
johncamp
johncamp
сегодня в 00:02
И я не заметил, что Факел был убит, они нормально держались для себя
Struhan
Struhan ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:00
наоборот этот поступок был бы проявлением слабости. Тем более клубу нужны деньги с доходов от продаж билетов. А отдавать деньги конкурентам... Плюс для всех это бы значило, что для Зенита это наплевательское отношение к турниру. А Зенит во всех турнирах ставит цель побеждать. Для побед нужно стараться и давить.
johncamp
johncamp ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
Талант не талант, но я помню как при Кержаеове и Аршавине угловые флажки отбивали по пять минут при окончании матча
Capral
Capral ответ johncamp (раскрыть)
вчера в 23:29
Ну конечно, о чем речь. Громить убитый Факел- надо талант иметь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:27
Неплохое начало сезона....
11:0 за 3 официальных матча....
allemz
allemz
вчера в 23:27
Вот и Изидор понадобился))
johncamp
johncamp ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:26
Ну, видимо для РПЛ и нашего "колхоза" хватит, однако не могу вспомнить, когда Зенит после 3:0! на 90+!! в кубковом матче!!!! летел вперёд
pomor45
pomor45
вчера в 23:17
Норму 4:0 не выполнили. Изидор погнался за дублем и не отдал пас под 100%-ный гол.
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:14
Всё уже было поломано до удаления. И потом: один удар в створ за три игры - это называется игрой Факела? Тогда, что тут ломать?
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:08
Что тут скажешь...
К меня сложилось ощущение, что самыми активными в этом матче были:
1. Комментаторы матча
2. Болельщики Зенита на стадионе.
Какая-то СБГ-тренировка получилась, и даже на 52-й минуте, когда игрок Факела обыграл "линию" питерцев и вышел один к воротам, сложилось впечатление, что защитники С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЛИ за действиями игрока Факела: мол, ну-ка, ну-ка, ишь шустрый, а слабО забить? )))

P.S. Вообще-то руководство ФК Зенит из-за громадной разницы в классе и совершенно "бесполезности" кубка в нынешних реалиях для гейротурниров, могло бы и широкий жест сделать: попросить РФС сыграть оба матча Кубка России с Факелом в Воронеже или любом другом городе, где есть хороший стадион.
Убили бы сразу двух зайцев: и популяризации футбола в провинции существенно помогли, и у многих любителей футбола в провинции вызвали бы большое уважение этим поступком.
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