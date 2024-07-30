«Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Факела» в Кубке России

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вчера, 22:57

«Зенит» обыграл «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).

На 25-й минуте счёт открыл Александр Ерохин. Автогол Василия Черова на 70-й позволил петербуржцам удвоить преимущество. Вильсон Изидор на 84-й забил третий мяч хозяев поля. На 89-й красную карточку получил полузащитник воронежской команды Абдула Багамаев.

В другой встрече группы D «Рубин» одержал крупную победу над «Акроном».