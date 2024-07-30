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«Локомотив» победил «Ростов» во встрече Кубка России

вчера, 20:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Победный для московской команды мяч забил Вадим Раков на 78-й минуте.

Ещё одна встреча группы B пройдёт 31 июля, в ней сыграют «Химки» и «Оренбург».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:42
Локо сильнее, этим всё сказано
амурец
амурец
сегодня в 01:24
Локо с победой
ap82af3s82n4
ap82af3s82n4
вчера в 22:00
Локомотив с победой, Ростов, увы, ничего не показал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:57
Играли без ворот и под давлением вот такой отскок мяча всё решил. Но Локо хотел этой виктории, а Ростов, как обычно, на нули играл
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:36
С ротацией дома Ростов сорвёт стоп-кран у Локомотива...)
drug01
drug01
вчера в 21:29
1-0 это мало в домашнем матче! В Ростове будет жарко
pomor45
pomor45
вчера в 21:00
В Ростове всё будет наоборот.
Capral
Capral
вчера в 20:47
Какая же всё-таки силовая команда Ростов, а присутствие на поле Комличенко- еще больше упрощает ростовский футбол. Удивительно, но даже хитрый техничный Байрамян потерялся. Карпин, в бытность свою игрока- отличался и неплохой техникой, и мыслью, а вот слепить команду, думающую на поле- не получается. Не знаю, насчет ротации и сколько основы сегодня было на поле у Ростова, но это не игра- даже не "бей беги"...

Пенальти на усмотрение судьи, хотя нарушение конечно было, точнее- небольшой контакт. Но бестолковый Комличенко и здесь не преуспел. Локо остро контратаковал, смотрелся интересней соперника и мобильнее, что и отразилось на итоговом результате. Вобщем и целом, нельзя сказать, что команда убитая, нет, дыхание жизни в Локо ощущается.

Как по мне, то это убогий розыгрыш кубка страны и ненормальный- с путями регионов и тп. В кубке- есть победитель, и есть команда- вылетевшая, третьего не дано!!! Превратили, некогда интересное соревнование в посмешище.

Локо с победой!
cska1948
cska1948
вчера в 20:42
На протяжении всего матча Локо смотрелся предпочтительней Ростова и заслуженно победил.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:38
У Ростова в кубке по традиции играл молодёжный состав и игроки запаса
Считаю что наши парни достойно бились. Но силы были явно не равны
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:33
РАКов отметился голом в ворота Ростова , это пост или мета ирония)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
Локо с заслуженной победой! И правильно, что в концовке пенальти не дали.
Гость
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