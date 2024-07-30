«Локомотив» победил «Ростов» во встрече Кубка России

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Победный для московской команды мяч забил Вадим Раков на 78-й минуте.
Ещё одна встреча группы B пройдёт 31 июля, в ней сыграют «Химки» и «Оренбург».
Пенальти на усмотрение судьи, хотя нарушение конечно было, точнее- небольшой контакт. Но бестолковый Комличенко и здесь не преуспел. Локо остро контратаковал, смотрелся интересней соперника и мобильнее, что и отразилось на итоговом результате. Вобщем и целом, нельзя сказать, что команда убитая, нет, дыхание жизни в Локо ощущается.
Как по мне, то это убогий розыгрыш кубка страны и ненормальный- с путями регионов и тп. В кубке- есть победитель, и есть команда- вылетевшая, третьего не дано!!! Превратили, некогда интересное соревнование в посмешище.
Локо с победой!
Пенальти на усмотрение судьи, хотя нарушение конечно было, точнее- небольшой контакт. Но бестолковый Комличенко и здесь не преуспел. Локо остро контратаковал, смотрелся интересней соперника и мобильнее, что и отразилось на итоговом результате. Вобщем и целом, нельзя сказать, что команда убитая, нет, дыхание жизни в Локо ощущается.
Как по мне, то это убогий розыгрыш кубка страны и ненормальный- с путями регионов и тп. В кубке- есть победитель, и есть команда- вылетевшая, третьего не дано!!! Превратили, некогда интересное соревнование в посмешище.
Локо с победой!