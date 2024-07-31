Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Барселона» обыграла «Манчестер Сити» в товарищеском матче по пенальти

31 июля 2024, 09:44
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Сити» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 2:2 в товарищеском матче.

За «горожан» забили Нико О’Райли (39’) и Джек Грилиш (60’).

За каталонский клуб отличились Пау Дегальдо (24’) и Пабло Торрес (45+2’).

В послематчевой серии пенальти победила «Барселона» со счётом 4:1.

Игра прошла в США.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Факела» в Кубке России
30 июля
Франция разгромила Новую Зеландию и вышла на Аргентину в 1/4 Олимпиады
30 июля
«Фенербахче» Моуриньо одолел «Лугано» и вышел в следующий раунд ЛЧ
30 июля
«Локомотив» победил «Ростов» во встрече Кубка России
30 июля
«Рубин» одержал крупную победу над «Акроном» в матче Кубка России
30 июля
Аргентина выиграла у Украины и вышла в плей-офф Олимпиады со 2-го места
30 июля
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
31 июля в 15:39
быр-быр-быр, кыр-кыр-кыр)))) Так и живём)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
31 июля в 13:07
Согласен.))) Это я не учёл))).
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
31 июля в 13:06
Тогда последнее предложение лишнее))))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
31 июля в 13:04
Да мне фиолетово, если честно))).
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
31 июля в 13:00
Да пропускают много, но это ерунда. Там в обороне дети выходят играть, так что все очевидно)
Основа еще на отдыхе!) после сборных
Capral
Capral
31 июля в 11:28
Насчёт кривоногих и счета 4:1 по пенальти!
В 1978г., в КК, в Барселоне, между местной Барселоной и бельгийским Андерлехтом пришлось прибегнуть к серии 11-метровых, послематчевых пенальти, поскольку, хозяева поля, в основное время победили 3:0. В первой игре, в Брюсселе 3:0 победили хозяева. Таким образом, счет по сумме двух матчей сравнялся и команды приступили к пробитию пенальти, которые, лучше пробили футболисты Барселоны-4:1!!!

Хочу напомнить, что футболисты Андерлехта, в том же, 1978г., выиграли в отличном стиле финал КК у Аустрии-4:0, а чусть позже, выиграли СК, победив грозный Ливерпуль-3:1, и по сумме двух игр выиграв почетный трофей, поскольку первый матч, бельгийцы на выезде проиграли-1:2.

Назвать футболистов Андерлехта кривоногими- точно нельзя!!! А лидером команды, в то время, был серебрянный призер недавнего ЧМ в Аргентине Р.Ренсенбринк!!! Вот такие дела))).
Capral
Capral
31 июля в 11:14
Я уже даже со счёта сбился, сколько МС пропустил в этих нескольких товарняках. Не припомню такого. Тревожно, как-то...
Мessi 10
Мessi 10
31 июля в 10:27
А почему на главной странице счёт 3:2?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
31 июля в 10:12, ред.
Американцы тихой сапой вовлекают европейцев в свои сети..., перетаскивая футбольный кошелек из Старого Света в Новый.
Сначала товарняки..., затем КЧМ..., ну а потом и до финалов (а то и плей офф) ЕК дойдёт. Фильм Трансформеры смотрели ? Была ЛЧ, ЛЕ..., потом быр-быр-быр, кыр-кыр-кыр, вуаля - и Суперлига!

P.S. Немудрено..., с такими бестолочами, как Чефер.
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 09:56
Совсем слаба Барса) Селтик 4:3 выиграл у сити, а Милан 3:2 и все в основное время))
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 09:48
Пенальти 4:1?
Кривоногих поставили бить пенальти?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 