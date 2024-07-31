«Барселона» обыграла «Манчестер Сити» в товарищеском матче по пенальти

«Манчестер Сити» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 2:2 в товарищеском матче.
За «горожан» забили Нико О’Райли (39’) и Джек Грилиш (60’).
За каталонский клуб отличились Пау Дегальдо (24’) и Пабло Торрес (45+2’).
В послематчевой серии пенальти победила «Барселона» со счётом 4:1.
Игра прошла в США.
Сначала товарняки..., затем КЧМ..., ну а потом и до финалов (а то и плей офф) ЕК дойдёт. Фильм Трансформеры смотрели ? Была ЛЧ, ЛЕ..., потом быр-быр-быр, кыр-кыр-кыр, вуаля - и Суперлига!
P.S. Немудрено..., с такими бестолочами, как Чефер.
Сначала товарняки..., затем КЧМ..., ну а потом и до финалов (а то и плей офф) ЕК дойдёт. Фильм Трансформеры смотрели ? Была ЛЧ, ЛЕ..., потом быр-быр-быр, кыр-кыр-кыр, вуаля - и Суперлига!
P.S. Немудрено..., с такими бестолочами, как Чефер.
В 1978г., в КК, в Барселоне, между местной Барселоной и бельгийским Андерлехтом пришлось прибегнуть к серии 11-метровых, послематчевых пенальти, поскольку, хозяева поля, в основное время победили 3:0. В первой игре, в Брюсселе 3:0 победили хозяева. Таким образом, счет по сумме двух матчей сравнялся и команды приступили к пробитию пенальти, которые, лучше пробили футболисты Барселоны-4:1!!!
Хочу напомнить, что футболисты Андерлехта, в том же, 1978г., выиграли в отличном стиле финал КК у Аустрии-4:0, а чусть позже, выиграли СК, победив грозный Ливерпуль-3:1, и по сумме двух игр выиграв почетный трофей, поскольку первый матч, бельгийцы на выезде проиграли-1:2.
Назвать футболистов Андерлехта кривоногими- точно нельзя!!! А лидером команды, в то время, был серебрянный призер недавнего ЧМ в Аргентине Р.Ренсенбринк!!! Вот такие дела))).
В 1978г., в КК, в Барселоне, между местной Барселоной и бельгийским Андерлехтом пришлось прибегнуть к серии 11-метровых, послематчевых пенальти, поскольку, хозяева поля, в основное время победили 3:0. В первой игре, в Брюсселе 3:0 победили хозяева. Таким образом, счет по сумме двух матчей сравнялся и команды приступили к пробитию пенальти, которые, лучше пробили футболисты Барселоны-4:1!!!
Хочу напомнить, что футболисты Андерлехта, в том же, 1978г., выиграли в отличном стиле финал КК у Аустрии-4:0, а чусть позже, выиграли СК, победив грозный Ливерпуль-3:1, и по сумме двух игр выиграв почетный трофей, поскольку первый матч, бельгийцы на выезде проиграли-1:2.
Назвать футболистов Андерлехта кривоногими- точно нельзя!!! А лидером команды, в то время, был серебрянный призер недавнего ЧМ в Аргентине Р.Ренсенбринк!!! Вот такие дела))).