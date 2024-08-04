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Открытие нового стадиона «Интер Майами» Месси может быть отложено

вчера, 21:01

Открытие нового стадиона «Интер Майами» на 25 тысяч мест может состояться позже запланированного.

Изначально ожидалось, что работы будут завершены в декабре 2025 года, но теперь, как сообщает Goal со ссылкой на Miami Herald, всё может сдвинуться на 2026-й.

Неизвестно, сможет ли на новой арене сыграть нападающий Лионель Месси, контракт которого истекает после следующего сезона, но включает возможность продления.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:28
Заголовок важнее самого содержания новости.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:23
можно и надо продлить Месси на год.
но всегда логично развивать клуб, а не покупать тех, кто будет играть за деньги)
костяк звезд из игроков высокого уровня всегда нужен.
вокруг него выстраивается молодежь, они быстрее прогрессируют и учатся новому. как сейчас вокруг Месси, Бускетса и Альбы.
а стадион у ИМ красивый.
все таки от миллиард стоимость
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:20
Интер Майами уже Месси принадлежит? Или кликбейтный заголовок важнее элементарной грамотности?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:15
Логичный вопрос - продлевать будем? )
drug01
drug01
вчера в 22:05
Значит Месси надо поберечь силы чтобы участвовать в открытии
Futurista
Futurista
вчера в 21:08
"Открытие нового стадиона «Интер Майами» Месси")...
Чего уж там...пишите просто нового стадиона Месси...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:03
Не укладываются в сроки, надо бы наказать за такое!)
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