Открытие нового стадиона «Интер Майами» Месси может быть отложено

Открытие нового стадиона «Интер Майами» на 25 тысяч мест может состояться позже запланированного.
Изначально ожидалось, что работы будут завершены в декабре 2025 года, но теперь, как сообщает Goal со ссылкой на Miami Herald, всё может сдвинуться на 2026-й.
Неизвестно, сможет ли на новой арене сыграть нападающий Лионель Месси, контракт которого истекает после следующего сезона, но включает возможность продления.
но всегда логично развивать клуб, а не покупать тех, кто будет играть за деньги)
костяк звезд из игроков высокого уровня всегда нужен.
вокруг него выстраивается молодежь, они быстрее прогрессируют и учатся новому. как сейчас вокруг Месси, Бускетса и Альбы.
а стадион у ИМ красивый.
все таки от миллиард стоимость
но всегда логично развивать клуб, а не покупать тех, кто будет играть за деньги)
костяк звезд из игроков высокого уровня всегда нужен.
вокруг него выстраивается молодежь, они быстрее прогрессируют и учатся новому. как сейчас вокруг Месси, Бускетса и Альбы.
а стадион у ИМ красивый.
все таки от миллиард стоимость