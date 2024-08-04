Открытие нового стадиона «Интер Майами» Месси может быть отложено

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вчера, 21:01

Открытие нового стадиона «Интер Майами» на 25 тысяч мест может состояться позже запланированного.

Изначально ожидалось, что работы будут завершены в декабре 2025 года, но теперь, как сообщает Goal со ссылкой на Miami Herald, всё может сдвинуться на 2026-й.

Неизвестно, сможет ли на новой арене сыграть нападающий , контракт которого истекает после следующего сезона, но включает возможность продления.