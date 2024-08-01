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Саудовская Аравия показала проекты стадионов, которые могут принять ЧМ-2034

вчера, 11:18

В Саудовской Аравии представили проекты стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира 2034 года.

Ранее страна официально презентовала заявку на проведение турнира. Подтверждено, что рассматриваться будут только заявки из Азии и Океании.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети отметил:

Заявка Саудовской Аравии 2034 года приглашает мир присоединиться к нам на нашем пути к замечательным преобразованиям в качестве дома мирового спорта.

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Перевод с goal.com
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:47
А мну недавно услышал и новую интерпретацию:
Кто девушку раздевает, тот и... одевает! (Мну понял в магазине...))
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:45
Кто музыку заказывает тот девушку и танцует))
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:42
Бабки? (Не гадалки?))
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:39
К сожалению, решает как раз не принц СА)
Шуnя771
Шуnя771 ответ scqwd957v3tk (раскрыть)
вчера в 11:38
Не факт!
Как то Блинкен прилетел к бедуинам с нефтяным вопросом, а какой то принц и НЕ принял его...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:36
думаю, что ФИФА уже выбрала КСА.
и просто так получит свои миллиарды...саудитов и так содержат, как дорогих игрушек, всех этих футболеров во главе Криштиану.
вряд ли Австралия конкурент.
одно точно знаю, что саудовские ультрасовременные стадионы и прочее заведомо неокупаемые объекты инфраструктуры останутся как мало используемых по назначению.
но политически КСА в выигрыше.
п.с.
надеюсь, принц Салман понимает, что Мекке и Медине нельзя проводит матчи.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:30
Саудовская Аравия имеет огромные шансы на проведение этого турнира. Да и деньги им позволяют подготовить хорошие стадионы. Но действительно было бы интересно провести ЧМ в Океании. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вроде как в этой части света не проводились чемпионаты мира. И я не про Австралию или Новую Зеландию. В Австралии живность и законы, которые ценят жизнь паука или змеи выше, чем жизнь человека. Если тебя переваривает змея - нужно терпеть, нельзя наносить ей раны. Убил паука - сел на десятку. Для футбола не подходит такое, спортсмены не будут чувствовать себя в безопасности.

Лично я бы хотел увидеть ЧМ в Индонезии или островах Тихого океана (картинка), за исключением Гавайев (Сша - страна американского континента). Но деньги на проведение ЧМ однозначно есть только у Новой Зеландии, остальные страны региона бедны и сложны для логистики
scqwd957v3tk
scqwd957v3tk
вчера в 11:22
Америкосы и англосаксы завернут этот проект.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:21
Некоторые картинки как из фантастики.
Без сомнения всё намеченное построят.
Гость
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