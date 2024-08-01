Саудовская Аравия показала проекты стадионов, которые могут принять ЧМ-2034

В Саудовской Аравии представили проекты стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира 2034 года.
Ранее страна официально презентовала заявку на проведение турнира. Подтверждено, что рассматриваться будут только заявки из Азии и Океании.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети отметил:
Заявка Саудовской Аравии 2034 года приглашает мир присоединиться к нам на нашем пути к замечательным преобразованиям в качестве дома мирового спорта.
Лично я бы хотел увидеть ЧМ в Индонезии или островах Тихого океана (картинка), за исключением Гавайев (Сша - страна американского континента). Но деньги на проведение ЧМ однозначно есть только у Новой Зеландии, остальные страны региона бедны и сложны для логистики
Лично я бы хотел увидеть ЧМ в Индонезии или островах Тихого океана (картинка), за исключением Гавайев (Сша - страна американского континента). Но деньги на проведение ЧМ однозначно есть только у Новой Зеландии, остальные страны региона бедны и сложны для логистики
и просто так получит свои миллиарды...саудитов и так содержат, как дорогих игрушек, всех этих футболеров во главе Криштиану.
вряд ли Австралия конкурент.
одно точно знаю, что саудовские ультрасовременные стадионы и прочее заведомо неокупаемые объекты инфраструктуры останутся как мало используемых по назначению.
но политически КСА в выигрыше.
п.с.
надеюсь, принц Салман понимает, что Мекке и Медине нельзя проводит матчи.
и просто так получит свои миллиарды...саудитов и так содержат, как дорогих игрушек, всех этих футболеров во главе Криштиану.
вряд ли Австралия конкурент.
одно точно знаю, что саудовские ультрасовременные стадионы и прочее заведомо неокупаемые объекты инфраструктуры останутся как мало используемых по назначению.
но политически КСА в выигрыше.
п.с.
надеюсь, принц Салман понимает, что Мекке и Медине нельзя проводит матчи.