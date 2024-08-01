Саудовская Аравия показала проекты стадионов, которые могут принять ЧМ-2034

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вчера, 11:18

В Саудовской Аравии представили проекты стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира 2034 года.

Ранее страна официально презентовала заявку на проведение турнира. Подтверждено, что рассматриваться будут только заявки из Азии и Океании.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети отметил: