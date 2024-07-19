Испания представила стадионы-кандидаты чемпионата мира 2030

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вчера, 20:56

Королевская испанская футбольная федерация представила перечень стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира 2030. В список вошли:

«Камп Ноу» (Барселона), «Сантьяго Бернабеу», «Метрополитано» (оба – Мадрид), «Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Корнелья-Эль-Прат), «Ла Картуха» (Севилья), «Сан-Мамес» (Бильбао), «Ла Росаледа» (Малага), «Ла Ромареда» (Сарагоса), «Риасор» (Ла-Корунья), «Аноэта» (Сан-Себастьян) и «Эстадио де Гран Канария» (Лас-Пальмас).

Помимо этого, определены 45 дополнительных площадок и баз для сборных. Они расположены в 16 испанских регионах: Андалусия, Канарские острова, Кантабрия, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, автономное сообщество Мадрид, Валенсийское сообщество, Эстремадура, Галисия, Балеарские острова, Ла-Риоха, Наварра, Страна Басков, Княжество Астурия и регион Мурсия.

Другими хозяйками турнира являются Марокко и Португалия, они примут мундиаль на 6 и 3 стадионах соответственно.