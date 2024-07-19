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Испания представила стадионы-кандидаты чемпионата мира 2030

вчера, 20:56

Королевская испанская футбольная федерация представила перечень стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира 2030. В список вошли:

«Камп Ноу» (Барселона), «Сантьяго Бернабеу», «Метрополитано» (оба – Мадрид), «Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Корнелья-Эль-Прат), «Ла Картуха» (Севилья), «Сан-Мамес» (Бильбао), «Ла Росаледа» (Малага), «Ла Ромареда» (Сарагоса), «Риасор» (Ла-Корунья), «Аноэта» (Сан-Себастьян) и «Эстадио де Гран Канария» (Лас-Пальмас).

Помимо этого, определены 45 дополнительных площадок и баз для сборных. Они расположены в 16 испанских регионах: Андалусия, Канарские острова, Кантабрия, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, автономное сообщество Мадрид, Валенсийское сообщество, Эстремадура, Галисия, Балеарские острова, Ла-Риоха, Наварра, Страна Басков, Княжество Астурия и регион Мурсия.

Другими хозяйками турнира являются Марокко и Португалия, они примут мундиаль на 6 и 3 стадионах соответственно.

Данные списки не являются окончательными, ФИФА оценит и утвердит подходящие площадки.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ hb2sru76kaqf (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
В Испании лето круглый год...по площади территории Испания 4-я в Европе после России , Украины и Франции и например в 2 раза больше Великобритании...
ABir
ABir
вчера в 23:25
Если Камп и Сантьяго в обойме, значит все будет в порядке
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:19
зато понять, насколько ФИФА алчная структура))
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:07
6??? Мягко говоря, это бред какой-то))
Да, будет здорово, если Депор вернётся!))
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:01
До 2030 вряд ли кто доживет
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:54
ЧМ 2030 примут 6 стран!!! ))))
Испания, Португалия и Марокко, как основные хозяева мундиаля.
также Уругвай, Аргентина и Парагвай. они примут по одной игры.
финал на Сантьяго Бернабеу.
рад что матчи примет и Риасор, стадион Депортиво Ла Корунья.
значит, будет серьезгная реконструкция!!!
и некогда великий клуб вернется в Примеру.
zx32ja8e937w
zx32ja8e937w
вчера в 22:14
Испания готовится к 2030 году! К чемпионату мира!!
Pennywise return
Pennywise return
вчера в 22:06
Где в списке мой любимый стадион Месталья?!
hb2sru76kaqf
hb2sru76kaqf
вчера в 21:53
Что там той Испании, а стадионов как во всей России
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:47, ред.
Чм в трёх странах хотят провести? Что это за мода пошла такая?
А в Испании думаю будет здорово!)
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