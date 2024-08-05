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Игрок Медиалиги заявил, что избежал серьёзных травм после стрельбы в Москве

сегодня, 00:44

Игрок клуба Медийной футбольной лиги Fight Nights Николай Бозаджи рассказал о состоянии своего здоровья после инцидента в Москве.

4 августа Telegram-канал Mash сообщил, что вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы. Со слов пострадавших, прохожий стал кричать из-за занятой дороги и уверял, что его едва не сбили. После этого достал оружие и открыл огонь. Предположительно, стрельба была из травмата, а двое самокатчиков получили ранения в спины. Одним из пострадавших называли Бозаджи, который даёт показания в отделе.

Меня не теряйте, живой — здоровый! Попадание было, но ничего серьёзного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже. Идёт разбирательство.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ j7p8u5ar7y2j (раскрыть)
сегодня в 08:03
Все норм с восприятием реальности? Там как бы чел стрелял в людей из пистолета.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:52
Не надо оружие продавать кому попало - это точно !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:43
Самокатчиков развелось очень много , есть те, которые ведут себя агрессивно
j7p8u5ar7y2j
j7p8u5ar7y2j
сегодня в 07:43
Самокатчиков как-то и не жалко - заслужили безобразной ездой и несоблюдением ПДД.
fkhhmtn3fhns
fkhhmtn3fhns
сегодня в 07:13
Ему их никто и не планировал нанести
Вещий
Вещий
сегодня в 06:58
Иногда наглость самокатчиков переходит все пределы дозволенного....
adekvat
adekvat
сегодня в 05:44
Живой и ладно.
ABir
ABir
сегодня в 05:39
Да, безбашенные самокатчики очень многих уже достали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:20
От травмата только синяки на оппе...
62y8f89hg9wr
62y8f89hg9wr
сегодня в 03:01
Самокатчиков иногда хочется просто из Максима как Сухоруков в Брате-2
Capral
Capral
сегодня в 01:47
Не знал, что в Москве стреляют...
Гость
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