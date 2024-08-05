Игрок Медиалиги заявил, что избежал серьёзных травм после стрельбы в Москве

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Игрок клуба Медийной футбольной лиги Fight Nights Николай Бозаджи рассказал о состоянии своего здоровья после инцидента в Москве.

4 августа Telegram-канал Mash сообщил, что вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы. Со слов пострадавших, прохожий стал кричать из-за занятой дороги и уверял, что его едва не сбили. После этого достал оружие и открыл огонь. Предположительно, стрельба была из травмата, а двое самокатчиков получили ранения в спины. Одним из пострадавших называли Бозаджи, который даёт показания в отделе.