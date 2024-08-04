Выиграл два «золота», отпраздновал в стиле Беллингема. Экс-футболист сборной Бельгии ошарашил на Олимпиаде

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сегодня, 12:23

Исторический рекорд в шоссейном велоспорте.

Ремко Эвенепул вписал имя в историю Олимпиад

В апреле Ремко сломал ключицу и лопатку после падения, а в августе установил рекорд, который можно только повторить. Впервые на одной Олимпиаде шоссейный велогонщик взял два «золота». Вторую победу 24-летний бельгиец отпраздновал эпично. Остановился за финишной чертой, повернул велосипед и поднял руки вверх в стиле Беллингема. Эвенепул позировал на фоне Эйфелевой башни. А нам история интересна, ведь Ремко был футболистом.

Бельгиец родился в Восточной Фландрии в семье велогонщика. Папа Эвенепул не установил сыну невероятную планку, Патрик был посредственным спортсменом. А малыша Ремко мало интересовал велоспорт. Зато мальчик с пелёнок играл с мячом. Эвенепул рос во время футбольного бума в Бельгии. Школьная система отбора футболистов работает идеально, не упускают талантов. «Красные дьяволы» получили невероятных мастеров футбола.

И будут получать новых крутых игроков в будущем. Эвенепул видел первые большие успехи Азара и Де Брюйне. С пяти лет Ремко уже играл в школе «Андерлехта». Были все шансы увидеть Эвенепула в АПЛ и сборной Бельгии. Будущий двукратный олимпийский чемпион был настолько хорош в футболе, что его забрали в школу ПСВ в Нидерландах. Голландцы знают толк в талантах, Ремко играл здорово. Болел и мечтал выступать за лондонский «Арсенал».

Хотя через несколько лет в ПСВ парень вернулся в «Андерлехт», речь шла о таланте из сборной Бельгии. Ремко Эвенепул выступал за молодёжные команды разных возрастов. Разумеется, не был лидером и лучшим футболистом. Но просто так в юношеские сборные не зовут, особенно уровня бельгийской команды. На авторитетном сайте Transfermarkt также присутствует профиль игрока, при желании можете подробнее ознакомиться с его статистикой в футболе.

Всё шло неплохо, но в какой-то момент у Ремко начались мелкие травмы и первые спады формы. На семейном совете решили, что пора попробовать велоспорт.

Ремко думал, что станет посредственным велогонщиком, начал слишком поздно. В идеале занятия стартуют с 7-8 лет, а Эвенепул переключился с футбола, будучи вдвое старше. Но через пару годов скауты велокоманд звонили начальникам с криками: «Здесь юноша ускорился на первом километре и приехал на 15 минут быстрее остальных. Какой-то мальчишка из Бельгии». Сейчас Ремко включают в список самых одарённых гонщиков в истории.

Эвенепул оказался гениальным молодым атлетом. В 18 лет стал чемпионом Европы и мира среди юниоров. Через год оказался чемпионом Европы на взрослом уровне. Два года назад его обкатали в Испании на знаменитой Вуэльте, также бельгиец стал чемпионом мира. Было понятно, что парня ждёт прорыв. На недавнем Тур де Франс Ремко пришёл третьим в генеральной квалификации и получил «белую майку», награду лучшему молодому гонщику.

Будет больше легенд спорта из футбольных школ

Популярность футбола растёт, в ближайшем будущем будет больше олимпийских чемпионов, которые перешли в другой спорт из футбола. Но многих сильных атлетов «украли» известные клубы, ведь в футболе больше денег. Многократный олимпийский чемпион зарабатывает за карьеру заметно меньше, чем средний футболист РПЛ . Футбол обкрадывает другие виды спорта, и это очевидно.

Понятно, что на Ямайке Болт забросил футбол и бегал. Но если бы спринтер родился под Лондоном, то его могли забрать в футбольную школу. Несколько травм – прощай бег на 100 метров, привет игра в Чемпионшипе. Также чемпионов из футбола станет больше из-за развития женского спорта. Школьницы чаще играют в футбол. Часть из них уходит в другие виды спорта, ждём новые открытия.

А пока у Эвенепула уникальная история. Есть экс-футболисты, начинавшие в других видах. Но впервые левый защитник юношеской сборной Бельгии оказался настолько высоко в другом спорте. В американском футболе многие в школе играли в соккер, но в списке нет людей уровня квотербека «Канзас Сити» Патрика Махоумса. А Майкл Джордан и компания слишком старые, чтобы начать с футбола.

Чаще обратное направление. Бэйл хороший гольфист. Было много хоккеистов с Яшиным во главе. Но чтобы подросток забросил футбол и стал великим в другом виде спорта – первый подобный случай. Старые английские футболисты частенько играли в крикет, даже чемпион мира Джеффри Херст. Но это развлечения, как у Мальдини с теннисом или у хорвата Перишича с пляжным волейболом.

Футбол невероятно важен в спортивной экосистеме

Футбол — отправная точка в спорте, а гениальность в простоте. Нужно что-то, имитирующее мяч, и небольшое пространство. Маленький ребёнок может играть с мячом у себя в комнате. Отличительная черта, ведь даже для баскетбола нужно кольцо и ровное покрытие, чтобы вести мяч. Так что с футболом никто тягаться не сможет. Он увлекательнее, чем бег и прыжки, где также нужна генетическая предрасположенность для успеха.

Всем понятно, почему нет олимпийских чемпионов по велогонкам из Африки. Для такого вида спорта нужен шоссейный велосипед – это дорого. Также нужны асфальтированные безопасные для велосипедиста дороги, в идеале с горами, а подобных условий нет во многих странах Европы. Но потом всё изменится, ведь на велосипедах ездят все дети. Кто любит крутить педали сильнее всего – найдёт путь к спорту.

Эвенепул впечатлил на Олимпиаде в Париже. Благодарит свою жену Оуми Райан, которая меняла ему повязки после жёсткой травмы плеча и спины. Как у футболиста Левандовского, жена Эвенепула помогает ему на тренировках. Заботилась после операции, летала с мужем на тесты в специальной трубе, где тестируют велогонщиков. Также Оуми тренируется вместе с мужем в зале и внимательно следит за его питанием.

Ремко лишь немного не повезло с эпохой. В будущем бельгийцу будет сложно подвинуть 25-летнего словенца Тадея Погачара. Убийца с лицом младенца трижды выиграл Тур де Франс за последние пять лет, а есть ещё крепкий датчанин Вингегор. Вот только сам Погачар на Олимпиаде взял лишь «бронзу». Что ещё раз подчёркивает, насколько уникальным является двойной «золотой» успех бывшего футболиста Эвенепула.

Сказка, которая напоминает, насколько разные спортсмены любят футбол. Хоккеист Александр Овечкин – большой фанат «Динамо». Легенда баскетбола Коби Брайант обожал футбол. Чемпион мира по боксу Усик играл за футбольный клуб «Подолье». Великий Михаэль Шумахер постоянно организовывал благотворительные матчи. Гонщик «Формулы-1» неплохо работал с мячом как любитель.

Но Эвенепул выделился на их фоне. Экс-футболист сборных Бельгии U-15 и U-16 поздно сменил вид спорта, но за короткое время добился невероятных успехов. Удивительный сюжет, как вера в себя и поддержка близких позволили после жёстких весенних травм резко набрать форму и вернуть психологическую уверенность. Ремко упал, поднялся и дважды пересёк финишную линию с лучшим временем на Олимпиаде.