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«Челси» хочет купить нападающего «Атлетико»

вчера, 16:49

Футбольный клуб «Челси» готов купить за 35 миллионов евро нападающего «Атлетико» и олимпийской сборной Испании Самуэля Омородиона. Клубы ведут переговоры.

Контракт Омородиона с «Атлетико» действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Алавес», 20-летний нападающий сыграл 35 матчей в Ла Лиге, забил 9 мячей и отметился результативной передачей. На Олимпиаде Омородион провёл 3 игры и записал на свой счёт гол. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер согласился перейти в «Атлетико».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:48
Проще сказать кого Челси не хочет купить))
shlomo
shlomo
вчера в 16:51
В последнее время если в новостях есть слово купить, то рядом синонимом подразумеваем Челси....
Гость
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