«Челси» хочет купить нападающего «Атлетико»

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вчера, 16:49

Футбольный клуб «Челси» готов купить за 35 миллионов евро нападающего «Атлетико» и олимпийской сборной Испании . Клубы ведут переговоры.

Контракт Омородиона с «Атлетико» действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Алавес», 20-летний нападающий сыграл 35 матчей в Ла Лиге, забил 9 мячей и отметился результативной передачей. На Олимпиаде Омородион провёл 3 игры и записал на свой счёт гол. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер согласился перейти в «Атлетико».