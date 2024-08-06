Франция выиграла у Египта и вышла в финал Олимпиады, где сыграет с Испанией

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сегодня, 00:48

Сборная Франции одержала победу над командой Египта в матче 1/2 финала футбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже (3:1 в дополнительное время).

На 62-й минуте африканская команда вышла вперёд — гол забил Махмуд Сабер. На 83-й Жан-Филипп Матета сравнял счёт. На 92-й египтяне остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Омар Файед. Матета на 99-й сделал дубль, а Майкл Олисе на 108-й увеличил преимущество французов.

В финале турнира Франция сыграет с Испанией. Встреча пройдёт 9 августа. Днём ранее в игре за третье место встретятся Марокко и Египет.