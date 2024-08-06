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Франция выиграла у Египта и вышла в финал Олимпиады, где сыграет с Испанией

сегодня, 00:48
Франция (до 23)Логотип футбольный клуб Франция (до 23)3 : 1Логотип футбольный клуб Египет (до 23)Египет (до 23)Закончился в доп. время

Сборная Франции одержала победу над командой Египта в матче 1/2 финала футбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже (3:1 в дополнительное время).

На 62-й минуте африканская команда вышла вперёд — гол забил Махмуд Сабер. На 83-й Жан-Филипп Матета сравнял счёт. На 92-й египтяне остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Омар Файед. Матета на 99-й сделал дубль, а Майкл Олисе на 108-й увеличил преимущество французов.

В финале турнира Франция сыграет с Испанией. Встреча пройдёт 9 августа. Днём ранее в игре за третье место встретятся Марокко и Египет.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ 3sfvx7tb7zut (раскрыть)
сегодня в 12:50
Так Олимпиада не считается профессиональным спортом. Туда сборные везут третьесортные составы. Эти матчи никак не входят в рейтинг ФИФА и УЕФА. Как и в боксе, олимпиада не засчитывается в профессиональную статистику бойца.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:52, ред.
Финал будет отличный. Буду болеть за Испанию, хотя конечно вытащат за уши хозяйку турнира.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:10
Понаблюдаем за финалом.
51/49 в пользу грязной Сены))
lotsman
lotsman
сегодня в 08:33
В итоге Испания выиграет олимпиаду.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:10
Египет дошел до полуфинала и это здорово !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:52
Ожидаемая победа сборной Франции
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:50
В финале шансы 50/50.
cwvfnayxha47
cwvfnayxha47
сегодня в 07:46
И тут победит Испания...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:38
Жаль, я думал Египет будет в финале
usyhq9ctt6es
usyhq9ctt6es
сегодня в 07:18
Поздравляю сборную Франции с победой над командой Египта в полуфинале олимпийского турнира! Французы показали отличную игру и заслуженно вышли в финал.
В этом матче сборная Франции продемонстрировала высокий уровень командной игры, взаимопонимания и физической подготовки.
Египтяне также показали достойную игру, но им не хватило опыта и мастерства, чтобы противостоять более опытным соперникам.
3sfvx7tb7zut
3sfvx7tb7zut
сегодня в 07:08
Судя по составу участников матча за третье место, арабский футбол явно на подъёме
Вещий
Вещий
сегодня в 06:43
Хороший финал получился.... 50 на 50 кто выиграет его.
fry74mv6fx89
fry74mv6fx89
сегодня в 05:06
Покошмарили слегонца фараоны лягушатников
adekvat
adekvat
сегодня в 05:04
Думаю Испания выиграет в финале.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:37
Прогнозируемый финал, но арабы тоже неплохо играли, физики не хватило...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:48
Францию с победой , но тут следует так же отметить упорное сопротивление египтян!
Гость
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