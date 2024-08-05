Испания одолела Марокко и вышла в финал футбольного турнира Олимпиады

Сборная Марокко уступила команде Испании в матче 1/2 финала футбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже (1:2).
На 37-й минуте африканцы вышли вперёд — счёт открыл Софьян Раими, реализовав пенальти. Фермин Лопес на 66-й восстановил равенство. Хуанлу Санчес на 85-й забил победный мяч испанцев.
Испания вышла в финал, где сыграет с победителем пары Франция — Египет. Эта встреча начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.
но французы очень сильны.
4 победы в 4 матчах. именно они единственная команда
которая на Олимпийских играх показал стопроцентный результат.
при том, выбыли довольно сильную аргентинскую команду.
новичок Баварии Олисе, имхо, лучший игрок.
а прикинь, насколько мощной была франц.команда, если бы Перес разрешил Мбаппе уехать на Олимпиаду?!
но французы очень сильны.
4 победы в 4 матчах. именно они единственная команда
которая на Олимпийских играх показал стопроцентный результат.
при том, выбыли довольно сильную аргентинскую команду.
новичок Баварии Олисе, имхо, лучший игрок.
а прикинь, насколько мощной была франц.команда, если бы Перес разрешил Мбаппе уехать на Олимпиаду?!
Судья из Узбекистана на 14 минуте столкнулся с игроками и вынужден покинуть поле. И здесь нашим не повезло)))
Одна отрада, что сборные победившие сб Узбекистана с минимальным счетом одна уже в финале, другая может быть в финале))
То есть проиграли сильнейшим..
Судья из Узбекистана на 14 минуте столкнулся с игроками и вынужден покинуть поле. И здесь нашим не повезло)))
Одна отрада, что сборные победившие сб Узбекистана с минимальным счетом одна уже в финале, другая может быть в финале))
То есть проиграли сильнейшим..