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Испания одолела Марокко и вышла в финал футбольного турнира Олимпиады

вчера, 21:08
Марокко (олимп.)Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)1 : 2Логотип футбольный клуб Испания (до 23)Испания (до 23)Матч завершен

Сборная Марокко уступила команде Испании в матче 1/2 финала футбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже (1:2).

На 37-й минуте африканцы вышли вперёд — счёт открыл Софьян Раими, реализовав пенальти. Фермин Лопес на 66-й восстановил равенство. Хуанлу Санчес на 85-й забил победный мяч испанцев.

Испания вышла в финал, где сыграет с победителем пары Франция — Египет. Эта встреча начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:35
отличные испанцы !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:49
Испанцы сейчас доминируют в футболе. Реал взял ЛЧ, сборная Испании выиграла Евро, а олимпийская сборная вышла в финал и тоже близка к триумфу. Отличное молодое поколение растет у испанцев, а значит доминирование Испании будет продолжаться еще долгие годы.
Capral
Capral
сегодня в 01:12
Игру не видел, но есть вопрос: сегодня не было неназначенного пенальти в ворота Испании за попадание в руку?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Испанию с победой и удачи в финале.
Dinamo
Dinamo ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:10
Это да, бесспорно.
derrik2000
derrik2000 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:01
Не воспринимайте всерьёз тот мой пост. )
Я к тому написал, что футбол "олимпийский" и футбол чемпионатов мира по КАЧЕСТВУ очень отличаются.
Начиная с 1/8 финала, по крайней мере.
Dinamo
Dinamo ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:56
Марокко полуфиналисты последнего ЧМ так-то.
azkan
azkan
вчера в 22:45
Испанцы были сильнее. Замены сказались сразу.
Судья из Узбекистана на 14 минуте столкнулся с игроками и вынужден покинуть поле. И здесь нашим не повезло)))
Одна отрада, что сборные победившие сб Узбекистана с минимальным счетом одна уже в финале, другая может быть в финале))
То есть проиграли сильнейшим..
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:40
Где ещё увидишь, что 1/2 финала ИСПАНИЯ - МАРОККО?
Только на Олимпиаде.
Ну, может быть, ещё в женском футболе, "но ЭТО не точно..." ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:25
тоже поболею эту команду...просто за то, чтоб увидит олимпийских египтян)
но французы очень сильны.
4 победы в 4 матчах. именно они единственная команда
которая на Олимпийских играх показал стопроцентный результат.
при том, выбыли довольно сильную аргентинскую команду.
новичок Баварии Олисе, имхо, лучший игрок.
а прикинь, насколько мощной была франц.команда, если бы Перес разрешил Мбаппе уехать на Олимпиаду?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:16
Желаю Египту сыграть в финале!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Желаю Испании победы в финале
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:51
Испания главный фаворит
Ice van Reed
Ice van Reed ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 21:49
Девчата их в прошлом году выиграли ЧМ
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:36, ред.
Похоже, Испания в этом году требл хочет сделать. Основная сборная чемпионы Европы, потом молодежка стала чемпионом Европы, теперь олимпиада осталась...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:30
лучший бомбардир покидает Олимпиаду...6 голов марокканца - супер!
да. Софьян Рахими был хорош, но красная фурия горит в желании стать олимпийскими чемпионами....и тащит эту команду Фермин Лопес из Барселоны.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:23
Испания - Франция
EIIiada
EIIiada
вчера в 21:17
Поздравляю!!!! У Испании не только основная сборная в порядке, которая выиграла ЛН 2022/2023 и Евро 2024, но и молодежь отличная. Будет здорово, если выиграют Олимпиаду.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:15
Красная фурия рулит... Красиво...
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