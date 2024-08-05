Испания одолела Марокко и вышла в финал футбольного турнира Олимпиады

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вчера, 21:08

Сборная Марокко уступила команде Испании в матче 1/2 финала футбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже (1:2).

На 37-й минуте африканцы вышли вперёд — счёт открыл Софьян Раими, реализовав пенальти. Фермин Лопес на 66-й восстановил равенство. Хуанлу Санчес на 85-й забил победный мяч испанцев.

Испания вышла в финал, где сыграет с победителем пары Франция — Египет. Эта встреча начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.