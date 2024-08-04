«Локомотив» разгромил «Ахмат»

«Ахмат» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).
На 7-й минуте Дмитрий Воробьёв открыл счёт с пенальти. Жерзино Ньямси на 17-й удвоил преимущество московской команды, а на 36-й он сделал дубль. Также забитыми мячами отличились Вадим Раков на 79-й и Алексей Батраков на 90+2-й.
«Ахмат» занимает 14-е место в чемпионате России (2 очка), «Локо» находится на 4-й позиции (6 баллов).
Его Локомотив, при своих тяжёлых трансферных потерях, прям как Сергей
Сергеич Паратов, "бодрости духа не теряет и весёлого расположения
не утратил"))
В частности, Батраков и Раков так могут стать открытиями сезона.
А говорят, в РПЛ своей перспективной молодёжи нет..
Тогда как Ахмат какого-то диковатого берсерка себе из Туниса выписал-
за грудки хватает на ровном месте, на людей бросается.
С такой игрой этот Гандри станет первым претендентом на рекорд лиги
по карточкам обоих цветов
Его Локомотив, при своих тяжёлых трансферных потерях, прям как Сергей
Сергеич Паратов, "бодрости духа не теряет и весёлого расположения
не утратил"))
В частности, Батраков и Раков так могут стать открытиями сезона.
А говорят, в РПЛ своей перспективной молодёжи нет..
Тогда как Ахмат какого-то диковатого берсерка себе из Туниса выписал-
за грудки хватает на ровном месте, на людей бросается.
С такой игрой этот Гандри станет первым претендентом на рекорд лиги
по карточкам обоих цветов
Локо, особенно во втором тайме, забив в 1-м три гола, уже просто РЕЗВИЛСЯ на поле.
Вот потому такой и счёт на табло.
Локо, особенно во втором тайме, забив в 1-м три гола, уже просто РЕЗВИЛСЯ на поле.
Вот потому такой и счёт на табло.