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«Локомотив» разгромил «Ахмат»

вчера, 22:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ахмат» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).

На 7-й минуте Дмитрий Воробьёв открыл счёт с пенальти. Жерзино Ньямси на 17-й удвоил преимущество московской команды, а на 36-й он сделал дубль. Также забитыми мячами отличились Вадим Раков на 79-й и Алексей Батраков на 90+2-й.

«Ахмат» занимает 14-е место в чемпионате России (2 очка), «Локо» находится на 4-й позиции (6 баллов).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:13
"Ахмат" сила!
4x3uhxzsyz9q
4x3uhxzsyz9q
сегодня в 05:31
После таких разгромов тренеров увольняют.
112910415
112910415
сегодня в 04:42
аплодисменты Локомотиву, отметили праздник !
амурец
амурец
сегодня в 01:50
Локо с победой
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:00
Неожиданный результат. Молодцы Локо, хоть и распродали своих лидеров, но молодежь хорошо себя проявляет и добивается результата.
NYJ
NYJ ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 23:21
Очень
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 23:00
Я очень, надеюсь, что ЛОКО не продаст Ракова и Батракова в зенитушку.
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:53
Просто седня День железнодорожника))) 3 очка нужны были паровозам!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:49
Паровозы, с победой! Обольщаться не стОит, соперник был сегодня не на высоте, что не принижает заслуги парней в разгроме. Что ж, так держать! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:44
Судя по тому, как "играли" сегодня грозненцы, особенно во 2-м тайме и количеству зрителей на стадионе - напомнило карантин по коронавирусу - Рамзан остыл к команде.
Локо, особенно во втором тайме, забив в 1-м три гола, уже просто РЕЗВИЛСЯ на поле.
Вот потому такой и счёт на табло.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:40
Лайк за Сергея СергЕИЧа Паратова.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:37, ред.
Прямо какой-то тур разгромов. Ежели кратко, то внешне очень легко сложилась игра для "железнодорожников". В первом тайме по сути сняли вопрос о победителе. Ньямси царил в штрафной соперника пальнув дублем. Очень даже неплох у "Локо" парнишка по фамилии Батраков, гол плюс три голевых ежели не ошибаюсь. В общем болельщиков "Локо" с победой, ну а Адиеву сделать правильные выводы из игры. Как-то так на мой взгляд.
баск
баск
вчера в 22:36
МихМих-то молодчик.
Его Локомотив, при своих тяжёлых трансферных потерях, прям как Сергей
Сергеич Паратов, "бодрости духа не теряет и весёлого расположения
не утратил"))

В частности, Батраков и Раков так могут стать открытиями сезона.
А говорят, в РПЛ своей перспективной молодёжи нет..

Тогда как Ахмат какого-то диковатого берсерка себе из Туниса выписал-
за грудки хватает на ровном месте, на людей бросается.
С такой игрой этот Гандри станет первым претендентом на рекорд лиги
по карточкам обоих цветов
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:34
Поздравляю Локо, заслуженная красивая победа
Capral
Capral
вчера в 22:33
Если весной, "поражение" от Зенита-0:5 легко читалось, то сегодня, както странно выглядит... Локомотив с победой, так держать!!!!!!!
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 22:32
Батраков конечно ворвался в этом сезоне. 3 голевых + гол в этом матче, парень в ударе сейчас
24zmabfsk2ke
24zmabfsk2ke
вчера в 22:31
Локомотив с крупной победой!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:30
Лихо и неожиданно. Ахмат сезон неплохо начинал
nkmqpjtbe8nc
nkmqpjtbe8nc
вчера в 22:29
Даже не разгромил, а размазал.
galem72
galem72
вчера в 22:27
Слишком громкий заголовок...дон... Как бы не пришлось извиняться...дон...
))
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