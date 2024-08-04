«Локомотив» разгромил «Ахмат»

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вчера, 22:25

«Ахмат» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).

На 7-й минуте Дмитрий Воробьёв открыл счёт с пенальти. Жерзино Ньямси на 17-й удвоил преимущество московской команды, а на 36-й он сделал дубль. Также забитыми мячами отличились Вадим Раков на 79-й и Алексей Батраков на 90+2-й.

«Ахмат» занимает 14-е место в чемпионате России (2 очка), «Локо» находится на 4-й позиции (6 баллов).